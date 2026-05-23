Гвардиола рассказал, чем займется после ухода из «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о дальнейших планах.

Накануне стало известно, что испанец покинет команду по окончании сезона.

«Есть вещи, которые я еще не сделал. Я хочу проводить больше времени со своим отцом, с детьми. Я люблю свою работу, но я хочу научиться делать другие вещи. Я не хожу на концерты, в театры, в кино, много куда. Я хочу научиться жить другой жизнью.

Я продолжу следить за моим «Манчестер Сити», моей «Барселоной», моей «Баварией». Буду смотреть большие игры. Футбол остается частью моей жизни. Мне просто нужно сделать паузу», – сказал Пеп.