«Я поступил по-человечески и по-мужски»: Смолов – о драке в «Кофемании»

8

Бывший форвард сборной России Федор Смолов вспомнил прошлогодний инцидент в «Кофемании».

«Было непросто. Сложный период был больше всего связан с тем, что я искренне считаю, что я по-человечески и по-мужски поступил правильно в той ситуации, но как человек, имеющий какой-то медиакапитал и будучи публичным, я не имел права себя так повести ровно из-за того, насколько переживала моя семья – супруга Карина, родители.

Я по жизни привык нести ответственность за свои поступки. Даже если бы была хуже ситуация – это моя ответственность, я сам виноват в этом. Я видел, насколько переживают мои близкие люди, насколько находятся в нервном состоянии, для меня сложность была ровно в этом. Что я их подставил, подвeл, поступил неправильно, исходя из того, как моя семья и близкие люди вынуждены проживать эту ситуацию. Они не транслировали мне это, но находились в нервном состоянии каждый раз, когда эта тема всплывала.

Плохой поступок, я виноват, полностью моя ответственность, не горжусь этим. Внутренне понимаю, что я поступил последовательно правильно, но эта публичность, которая тебе, с одной стороны, может принести пользу и возможности, она в такие ситуации работает против тебя.

Меня спровоцировали, мне сказали гадости. Я просто подошeл, общался со всеми на «вы», извинялся, попросил возможности закрыть всем счeт. Потому что женщина, которая находилась в этом заведении, была недовольна нашей компанией, и ей показалось, что мы шумно себя ведeм, при том что это был не я, а мои ребята. Я решил попытаться урегулировать ситуацию, извиниться перед всеми, и на это я в свой адрес услышал слова, которые, я считаю, если я их озвучу в адрес другого мужчины, я должен быть готов к драке», – сказал Смолов в интервью Okko.

  • Инцидент в «Кофемании» произошел 28 мая 2025 года.
  • Федор признал вину и извинился перед пострадавшим, а также выплатил ему компенсацию в размере 4 миллионов рублей, достигнув мирового соглашения.
  • Он обвинялся по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

СильныйМозг
1779518232
Всем на него насрать, а он до сих пор что-то считает.
Дважды два
1779519366
А чо Смолову сказали то ?
evgevg13
1779520940
Просто дал по морде выродкам. И это правильно.
varsenkiy
1779521796
Комментарий скрыт модератором
...уефан
1779523653
...достал!...
ziborock
1779525348
Смолов, если тебе что-то и сказали, то ничего нового из того что ты слышал в свой адрес на стадионах, особенно после одного пенальти! Вот только на стадионе ты забываешь что ты "мужик", стадион большой а ты один, а вот когда вас "много" то тут ты "Мужик"!!! На зоне то поди от "мужика" открещивался!)))
