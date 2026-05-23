Обращение Зырянова к болельщикам «Зенита»

Сегодня, 09:20
1

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в эфире телеканала «Матч Премьер» обратился к фанатам команды.

– Конечно, болельщикам «Зенита» я скажу: верьте в нашу команду. Мы постараемся побеждать и играем ради вас. Это не банальные слова. И мы видели, как вы нас встретили на Малой Конюшенной и в аэропорту, как вы переживали за нас весь сезон. Болейте, поддерживайте свой любимый «Зенит».

– Какие планы на следующий сезон?

– Занять первое место не так сложно, как на этом первом месте удержаться. Поэтому мы будем стараться удержаться на этом первом месте.

  • «Зенит» выиграл РПЛ после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре.
  • Команда Сергея Семака обогнала в турнирной таблице «Краснодар» на два очка.
  • «Зенит» стал 11‑кратным чемпионом России, опередив по количеству титулов «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Зырянов Константин
Комментарии (1)
СильныйМозг
1779518716
И с вверху будем, ссать на Спартак.
