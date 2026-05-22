Стало известно, почему Гусев не вошел в штаб Шварца в «Динамо»

У уволенного главного тренера «Динамо» Ролана Гусева была возможность войти в тренерский штаб нового тренера Сандро Шварца.

Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.

Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор оставался без работы.

Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.

«Российский специалист отказался входить в штаб Сандро Шварца, так как сам хочет работать во главе команды», – написало «Динамо».