Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на уход Ролана Гусева из московской команды.

«Гусев проделал хорошую работу и сделал это профессионально. Думаю, не продлили его из-за вылета из Кубка России.

Но он подтвердил свой уровень и тренерское понимание. У него уже достаточно большой опыт. Это говорит о его стойкости и стабильности. Он готов принимать практически любую команду в будущем», – сказал Семин.