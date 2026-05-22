Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»

Сегодня, 12:47
2

Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на уход Ролана Гусева из московской команды.

«Гусев проделал хорошую работу и сделал это профессионально. Думаю, не продлили его из-за вылета из Кубка России.

Но он подтвердил свой уровень и тренерское понимание. У него уже достаточно большой опыт. Это говорит о его стойкости и стабильности. Он готов принимать практически любую команду в будущем», – сказал Семин.

  • Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
  • Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
  • Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Семин Юрий Гусев Ролан
Комментарии (2)
_Sasha_
1779443659
😶‍🌫️
Интерес
1779444377
Палыч никогда решений руководства клубов не комментирует.А что, а вдруг?
