Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»

Бывший тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на уход Ролана Гусева из московской команды.
«Гусев проделал хорошую работу и сделал это профессионально. Думаю, не продлили его из-за вылета из Кубка России.
Но он подтвердил свой уровень и тренерское понимание. У него уже достаточно большой опыт. Это говорит о его стойкости и стабильности. Он готов принимать практически любую команду в будущем», – сказал Семин.
- Гусев стал главным тренером «Динамо» в декабре 2025 года, сменив Валерия Карпина.
- Московская команда в этом сезоне заняла седьмое место в РПЛ.
- Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» станет немецкий специалист Сандро Шварц.
Источник: «Спорт-Экспресс»