Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев всe время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший».

А поехал бы – кто знает, чего бы ещe добился? Может, играл бы в «Реале» и выиграл Лигу чемпионов пять раз. У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат.

Поехать в чемпионат Турции – в 20-25 лет туда ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт», – сказал Павлюченко.