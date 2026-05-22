Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»

Сегодня, 09:24
19

Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о карьере вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Игорь Акинфеев всe время говорил: «А чего мне уезжать из ЦСКА? Я капитан, контракт хороший».

А поехал бы – кто знает, чего бы ещe добился? Может, играл бы в «Реале» и выиграл Лигу чемпионов пять раз. У каждого своя судьба. Я считаю, что надо ехать. Но надо понимать, в какой чемпионат.

Поехать в чемпионат Турции – в 20-25 лет туда ехать не стоит. Обычно туда едут доигрывать за хороший контракт», – сказал Павлюченко.

  • Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА уже 23 года.
  • Его официальный дебют за армейцев состоялся 29 марта 2003 года.
  • Он провел за ЦСКА 818 официальных матчей.

Еще по теме:
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру 2
Акинфеев отреагировал на оскорбления Пономарева 9
Акинфеев ответил на призывы Пономарева закончить карьеру 7
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Реал Акинфеев Игорь Павлюченко Роман
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1779431500
А мог и подставить Реал, 5 раз не выйти из группы.)))
Ответить
Garrincha58
1779431524
Спящий проснулся! А что толку, что ты уехал в АПЛ именно в тот клуб, который оставил Кейна без титулов. И ещё Акинфеева у нас уже так превознесли именно из за того что он играет всю карьеру в одном клубе, а так то уехал бы он за титулами и не факт, что где то заиграл и тогда бы он стал таким же как Харин или Нигматуллин
Ответить
Foxitkuban
1779431997
Никогда Игорь не тянул уровень Реала. Хороший вратарь, но для РПЛ.
Ответить
FFR
1779432282
Никто не взял бы Акинфеева в Реал.
Ответить
R_a_i_n
1779433429
Конифей-дырка, ну какая лига чемпионов?))
Ответить
Красногвардейчик
1779433968
Разрыв два раза ,,крестов,, похоронил его европейские надежды, но Игорь и так молодец, великолепную карьеру провёл в жизни
Ответить
Юбиляр
1779434372
Это его выбор, анализируйте свои решения !...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1779436900
а кому Дырка составил бы конкуренцию: Касильясу, Навасу, де Хе, Куртуа? надо трезво оценивать уровень дырки: его уровень - РПЛ ... и то, лет пять назад. Если брать в расчет все ляпы-подставы в составе сборной, то после половины из них порядочные игроки завершают карьеру вообще.... так что Реал и Дырка .... это как член и палец для женщины)))
Ответить
Главные новости
Реакция Луиса Энрике на уход Гвардиолы из «Сити»: «Не верю и не хочу верить»
13:55
«Это было охренительно весело»: прощальный пост Гвардиолы с «Манчестер Сити»
13:43
1
Стала известна судьба Жиркова и Шаронова после ухода Гусева из «Динамо»
13:33
Фото«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении главного тренера
13:18
1
«Манчестер Сити» объявил об уходе Гвардиолы – он возглавлял клуб 10 лет
13:14
1
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Арбелоа объявил об уходе из «Реала»
12:23
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
12:10
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Все новости
Все новости
Семин прокомментировал уход Гусева из «Динамо»
12:47
2
Легионер «Локомотива» продлит контракт с удвоением зарплаты
12:36
1
Газзаев раскрыл имя нового главного тренера «Динамо»
11:51
2
Рейтинг самых глупых кадровых решений сезона РПЛ
11:47
7
Гусев прокомментировал свой уход из «Динамо»
11:38
10
Карпин получит крупную сумму, если Россию допустят к отбору Евро-2028
11:35
2
Билялетдинов оценил возможный переход Батракова в «ПСЖ»
11:30
Бубнов рассказал, что будет с «Балтикой» в следующем сезоне
11:26
6
«Динамо» объявило об уходе Гусева
11:04
21
Пименов назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ – он из «Зенита»
09:52
1
У Кокорина есть несколько предложений из России, но они ему не интересы
09:42
7
Павлюченко – об Акинфееве: «Мог пять раз выиграть Лигу чемпионов с «Реалом»
09:24
19
Талалаев заявил, что «Балтика» стала играть хуже из-за своих болельщиков
08:42
17
В «Урале» высказались о возможном увольнении Березуцкого
08:30
2
СпецпроектТолько фанаты РПЛ наберут 10/10: угадайте московский клуб по факту
08:15
4
Не играющий с октября Самошников принял решение по будущему в «Спартаке»
01:42
18
Жена Соболева сделала надменное заявление о чемпионстве «Зенита»
01:27
14
Первый летний новичок «Зенита» проходит медосмотр в Петербурге
00:40
4
Кузяев может покинуть «Рубин» и вернуться в Европу
00:14
13
Талалаев зарабатывает на трансферах «Балтики»
Вчера, 22:52
17
«Зенит» начал переговоры о трансфере бразильского защитника
Вчера, 22:34
8
«Спартак» не оправдал ожиданий Павлюченко
Вчера, 22:13
11
«Трабзонспор» назвал «Зениту» цену на Фелипе Аугусто
Вчера, 21:11
4
Семак сказал, чем уникально чемпионство «Зенита»
Вчера, 20:57
Дурану не разрешили тренироваться со сборной Колумбии
Вчера, 20:45
4
Илья Мэддисон – о новом тренере «Динамо»: «Даже хуже Карпина»
Вчера, 19:54
12
ВидеоГазизов оценил скандальный гол в матче «Урал» – «Динамо Мх»
Вчера, 19:37
Орлов объяснил, почему Карпин не вызвал Соболева в сборную России
Вчера, 19:25
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 