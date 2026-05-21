Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался о вероятной смене главного тренера в «Динамо».

Ожидается, что бело-голубые назначат Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.

«Я не считаю, что иностранный тренер – это плохо. Всe-таки он может научить наших футболистов играть. Богатая международная практика и опыт – здорово.

Непорядочно будет убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Это не совсем честно.

Немец пусть ищет другой клуб. Есть же команды, которые ищут нового специалиста. Если он хочет продолжить карьеру в российском футболе, то, наверное, что-то найдeт.

Некрасиво же. Чтобы вернуть немца, турнут своего», – заявил Милонов.