Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения

Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения

Сегодня, 16:30
2

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался о вероятной смене главного тренера в «Динамо».

Ожидается, что бело-голубые назначат Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.

«Я не считаю, что иностранный тренер – это плохо. Всe-таки он может научить наших футболистов играть. Богатая международная практика и опыт – здорово.

Непорядочно будет убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Это не совсем честно.

Немец пусть ищет другой клуб. Есть же команды, которые ищут нового специалиста. Если он хочет продолжить карьеру в российском футболе, то, наверное, что-то найдeт.

Некрасиво же. Чтобы вернуть немца, турнут своего», – заявил Милонов.

  • Шварц тренировал динамовцев с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре.
  • Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

Еще по теме:
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ 2
Российский футболист стал вице-чемпионом Израиля 1
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро Гусев Ролан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779371294
Всё,"Динамо" спасено-сам питерец Милонов будет стеной за него и Гусева!!!
Ответить
САДЫЧОК
1779371713
Не порядочно деньги тратить в пустую на Гусева без тренерских знаний! Шварц способен прославить Динамо!
Ответить
Главные новости
Газзаев одним словом охарактеризовал сезон ЦСКА
18:48
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Все новости
Все новости
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
16:59
Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения
16:30
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
14:45
11
Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»
14:29
6
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
13:54
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
13:45
Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»
13:36
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
13:25
4
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ
13:14
2
«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев
13:03
18
Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
12:37
1
Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь
12:28
2
Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»
12:14
1
Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу
11:58
3
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
11:30
1
Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы
10:53
5
У Джикии появился вариант в РПЛ
10:42
3
Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»
10:20
1
Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»
09:57
1
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
09:42
8
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»
09:02
11
Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому
08:15
8
Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ
01:35
7
«Динамо» отвергло требование Шварца
01:26
7
В «Спартаке» раскрыли прозвище Помазуна
01:19
9
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
00:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 