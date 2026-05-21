Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов высказался о вероятной смене главного тренера в «Динамо».
Ожидается, что бело-голубые назначат Сандро Шварца вместо Ролана Гусева.
«Я не считаю, что иностранный тренер – это плохо. Всe-таки он может научить наших футболистов играть. Богатая международная практика и опыт – здорово.
Непорядочно будет убирать Гусева и ставить Шварца. Надо своего оставлять, а не немца. Это не совсем честно.
Немец пусть ищет другой клуб. Есть же команды, которые ищут нового специалиста. Если он хочет продолжить карьеру в российском футболе, то, наверное, что-то найдeт.
Некрасиво же. Чтобы вернуть немца, турнут своего», – заявил Милонов.
- Шварц тренировал динамовцев с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
- Гусев сменил Валерия Карпина в ноябре.
- Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
- Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».
