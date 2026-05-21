Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отреагировал на обращение «Рубина» в ЭСК по итогам матча 30-го тура РПЛ против «Пари НН».
- Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в Казани.
- Встречу обслуживал арбитр Евгений Буланов.
- Он отменил гол полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова на 90-й минуте после вмешательства ВАР.
«Для меня было непонятно, когда пригласили Буланова к монитору. Также послушал коммуникацию между ВАР‑судьей, ВАР‑комнатой и АВАР. Они обсуждали очень ошибочно этот момент.
Вратарь отбивает мяч, у него нет контроля. Игрок «Рубина» нормально играл в мяч, а после этого уже был наступ на руку.
ВАР‑судьи пригласили Буланова и акцентированно настаивали показать только наступ. Буланов после игры, когда обсуждали, согласился, что «Рубин» верно забил гол. К сожалению, это ошибочное вмешательство ВАР», – сказал Мажич.
Источник: «Матч ТВ»