Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ

Сегодня, 01:35
7

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отреагировал на обращение «Рубина» в ЭСК по итогам матча 30-го тура РПЛ против «Пари НН».

  • Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в Казани.
  • Встречу обслуживал арбитр Евгений Буланов.
  • Он отменил гол полузащитника «Рубина» Даниила Кузнецова на 90-й минуте после вмешательства ВАР.

«Для меня было непонятно, когда пригласили Буланова к монитору. Также послушал коммуникацию между ВАР‑судьей, ВАР‑комнатой и АВАР. Они обсуждали очень ошибочно этот момент.

Вратарь отбивает мяч, у него нет контроля. Игрок «Рубина» нормально играл в мяч, а после этого уже был наступ на руку.

ВАР‑судьи пригласили Буланова и акцентированно настаивали показать только наступ. Буланов после игры, когда обсуждали, согласился, что «Рубин» верно забил гол. К сожалению, это ошибочное вмешательство ВАР», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Пари НН Рубин Мажич Милорад Евгений Буланов
IVANRUS777
1779320159
Уйди уже в отставку. Признал он одну ошибку сделал всем одолжение. А то что вы в глаза е...сь весь сезон и втираете людям какую то дичь вместо того, чтобы честно признать, что обосрались, это новая реальность привыкайте.
Ответить
Artemka444
1779332699
Толку то
Ответить
ScarlettOgusania
1779339247
смысла от подобных "признаний" от руководителя судейского корпуса не вижу, поскольку результат отменить уже нельзя, а команда лишается заслуженных очков... вопрос по отмене некорректно используемого ВАР давно перегрет, и скорее всего, его не отменяют, во-первых, чтобы "погреть руки" судьям, не задействованным в играх тура, ведь за эту надстройку платят и неплохо платят...🤬 и во-вторых, дорогое оборудование, которое купили газпрём-медиа (выигравшие тендер по обслуживанию ВАР), будет простаивать...
Ответить
PHILADELPHIA 0001
1779339719
Украли у Рубина 7 место и финансовые потери по итогам года из за этого.
Ответить
evgevg13
1779345174
если бы судей после таких "ошибок" наказывали рублём с большим количеством нулей, то всё бы было по другому.
Ответить
