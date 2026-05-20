Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Байдачный – о Шварце в «Динамо»: «Приглашают фашиста, а потом родину продадут?»

Байдачный – о Шварце в «Динамо»: «Приглашают фашиста, а потом родину продадут?»

Вчера, 19:30
20

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный отреагировал на возможное назначение Сандро Шварца в московскую команду.

«Пусть Гусев идет работать в ЦСКА, а в «Динамо» будет фашист. Как же я устал от этого. Почему руководство «Динамо» не может его оставить? Они в еврокубках играют? Или этот Шварц – Старик Хоттабыч? Немец придет, и «Динамо» побежит за чемпионством?

Руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом что? Родину продадут? Наши же с вами деньги ему будут платить. А всего лишь надо оставить Гусева и доверять. Уверен, все бы получилось.

Может, у Гусева не такой большой опыт, но он воспитанник нашего футбола. Он хорошим футболистом был, есть понимание игры. Надо помогать, давать шанс, а не выгонять», – сказал Байдачный.

  • Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
  • Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
  • Бело-голубых с ноября возглавлял Ролан Гусев, сменивший Валерия Карпина.
  • При нем команда финишировала седьмой в чемпионате и дошла до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Еще по теме:
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо» 1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо» 5
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо» 5
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Динамо Байдачный Анатолий Шварц Сандро
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779294953
Фашист-ли,или нет, не знаю его политическую позицию.Но что "беглый фриц"-это точно.
Ответить
САДЫЧОК
1779295270
Вот такой хмырь Байдачный первым и продаст Нашу Родину!
Ответить
bset
1779295419
Вокруг одни враги))) Вся надежда на братские КНДР и Эритрею)))
Ответить
Андрей-Ершов-google
1779296754
Сказочный долболюб этот Байдачный. При чем здесь фащизм,немец?всё приплел в одну кучу
Ответить
DemSerg
1779297231
В Хорватии тоже было фашистское правительство. А Дуймович (хорват) играл за Динамо. Расскажите об этом Толику, послушаем, что скажет)))
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779297555
РФСПРФ ГРФ а Шварц из Альтернативы для Германии? Так АдГ поддерживает Россию ⚽
Ответить
рылы
1779299703
старый скот.
Ответить
FCSpartakM
1779302763
Поражает насколько насрано у некоторых людей
Ответить
Urtíсa
1779303483
Правильно говорит Байдачный.Россия воюет с Натой, а тут всякие айболиды, императоры и прочие олдтрафорды болеют за клубы из натовских стран, с чемпионством их поздравляют.А потом родину продадут ? ☠️
Ответить
Боцман59rus
1779304199
_ Фашизм зародился в Италии, а в Германии нацисты, все равно идиот
Ответить
Главные новости
В «Ливерпуле» определились с заменой для Слота
18:33
ВидеоЛапочкин прокомментировал скандальный гол в ворота «Урала»
17:55
3
Смолов – о друзьях: «Половина сторчалась, половина отсидела»
17:37
3
Тренер ЦСКА Игдисамов может возглавить другую команду РПЛ
17:23
3
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
16:46
2
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
16:19
1
В «Ливерпуле» изменили решение по будущему Слота
15:56
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Холанд отреагировал на чемпионство «Арсенала»
14:59
Все новости
Все новости
Губерниев назвал российский клуб, в котором ждут Кокорина
16:59
Депутат Милонов предостерег «Динамо» от непорядочного решения
16:30
2
Тино Коста: «Я хорошо живу во многом благодаря контракту со «Спартаком»
15:47
4
Видео«Урал» обратился в ЭСК РФС по поводу скандального судейства в матче с махачкалинским «Динамо»
15:25
16
Усик назвал российского спортсмена лучшим в истории
14:45
11
Газзаев одним словом описал чемпионство «Зенита»
14:29
6
Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб
13:54
Аршавин назвал фактор, который повлиял на «Краснодар» в борьбе за титул в РПЛ
13:45
Агент Батракова пообщался с представителем «ПСЖ»
13:36
Клуб РПЛ заявил об интересе к Кокорину
13:25
4
Газзаев предложил новый лимит в РПЛ
13:14
2
«Зенит» потратит до 50 миллионов на новичков и нацелился на 3 россиян и 3 бразильцев
13:03
18
Иванов – о засчитанном голе в ворота «Урала»: «Судья совершил роковую ошибку»
12:37
1
Названа позиция, на которую «Спартак» летом будет искать новичков в первую очередь
12:28
2
Аршавин – о «Зените»: «В концовке сезона счастье привалило»
12:14
1
Орлов дал совет Батракову по переезду в Европу
11:58
3
Стало известно, может ли Оздоев вернуться в РПЛ
11:30
1
Семин сказал, способны ли «Зенит» и «Краснодар» соперничать с клубами Европы
10:53
5
У Джикии появился вариант в РПЛ
10:42
3
Черчесов – о лимите: «Не ужесточение, а корректировка»
10:20
1
Аршавин высказался о будущем Ерохина в «Зените»
09:57
1
Селихов – о засчитанном голе «Динамо Мх»: «Это наш колхоз»
09:42
8
Аршавин сказал, чего не хватило для титула «Краснодару»
09:02
11
Назван российский игрок, которого «Зенит» может приобрести на замену Мостовому
08:15
8
Мажич признал судейскую ошибку в 30-м туре РПЛ
01:35
7
«Динамо» отвергло требование Шварца
01:26
7
В «Спартаке» раскрыли прозвище Помазуна
01:19
9
Дзюба посвятил победу «Акрона» над «Ротором» уволенному тренеру: «Его очень не хватает»
00:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 