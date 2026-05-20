Байдачный – о Шварце в «Динамо»: «Приглашают фашиста, а потом родину продадут?»

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный отреагировал на возможное назначение Сандро Шварца в московскую команду.

«Пусть Гусев идет работать в ЦСКА, а в «Динамо» будет фашист. Как же я устал от этого. Почему руководство «Динамо» не может его оставить? Они в еврокубках играют? Или этот Шварц – Старик Хоттабыч? Немец придет, и «Динамо» побежит за чемпионством?

Руководство «Динамо» приглашает фашиста, а потом что? Родину продадут? Наши же с вами деньги ему будут платить. А всего лишь надо оставить Гусева и доверять. Уверен, все бы получилось.

Может, у Гусева не такой большой опыт, но он воспитанник нашего футбола. Он хорошим футболистом был, есть понимание игры. Надо помогать, давать шанс, а не выгонять», – сказал Байдачный.