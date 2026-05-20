Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

«Конечно, бывают моменты, когда думаешь, что тебя больше не вызовут, но я никогда не переставал верить. Я продолжал работать в клубе, пытаясь стать лучше и добиться стабильности. Поэтому, когда возможность представилась снова, я был готов ею воспользоваться.

Я всегда очень уважал Россию, поскольку в этой стране я построил большую часть своей карьеры. Но я всегда мечтал носить футболку сборной Бразилии, так что это было приоритетом. Я вырос, наблюдая за чемпионатами мира и мечтая играть за сборную, и это висело на мне тяжелым грузом.

Меня попросили играть так же, как я играю в своем клубе – бороться, надежно обороняться и при необходимости помогать в атаке. Анчелотти умеет вселять уверенность в своих игроков. Он много говорит, объясняет, чего хочет в тактическом плане, но также дает нам свободу проявить себя.

У бразильских болельщиков всегда есть причины верить. У нас есть талант, опыт и игроки, привыкшие к большим матчам. Наша цель – пройти как можно дальше и бороться до последней минуты за шестой титул чемпионов мира», – сказал Дуглас Сантос.