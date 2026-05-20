Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026

Сегодня, 14:23
10

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал попадание в состав сборной Бразилии на чемпионат мира-2026.

«Конечно, бывают моменты, когда думаешь, что тебя больше не вызовут, но я никогда не переставал верить. Я продолжал работать в клубе, пытаясь стать лучше и добиться стабильности. Поэтому, когда возможность представилась снова, я был готов ею воспользоваться.

Я всегда очень уважал Россию, поскольку в этой стране я построил большую часть своей карьеры. Но я всегда мечтал носить футболку сборной Бразилии, так что это было приоритетом. Я вырос, наблюдая за чемпионатами мира и мечтая играть за сборную, и это висело на мне тяжелым грузом.

Меня попросили играть так же, как я играю в своем клубе – бороться, надежно обороняться и при необходимости помогать в атаке. Анчелотти умеет вселять уверенность в своих игроков. Он много говорит, объясняет, чего хочет в тактическом плане, но также дает нам свободу проявить себя.

У бразильских болельщиков всегда есть причины верить. У нас есть талант, опыт и игроки, привыкшие к большим матчам. Наша цель – пройти как можно дальше и бороться до последней минуты за шестой титул чемпионов мира», – сказал Дуглас Сантос.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Бразилия попала в одну группу с Гаити, Шотландией и Марокко.

Еще по теме:
Названо условие для трансфера Тикнизяна в «Зенит» 7
Реакция Нино на попадание двух игроков «Зенита» в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026
Реакция «Зенита» на попадание двух игроков в состав Бразилии на ЧМ-2026 2
Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Зенит Бразилия Дуглас Сантос
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1779276599
Выйдешь в лучшем случае в последнем матче на групповом этапе,когда матч будет ничего не решающий
Ответить
Иван Петров 1986
1779277157
Вряд ли сыграешь.
Ответить
Semenycch
1779278159
Достойные слова достойного человека! А сви-ньи - скоты, что они и демонстрируют на страницах этого сайта ежедневно.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1779280013
РФСПРФ ГРФ круто, что Неймар попал в заявку, скорее всего, либо Бразилия, либо Аргентина выиграет в Мундиале, но не факт, что Неймар заиграет с Винни, вокруг которого всегда одни скандалы; в следующем сезоне по праву капитанская повязка должна быть у Дельфина ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул 🍿 Настоящий детектив (True Detective) ⚽
Ответить
Бомбардир
1779280188
Комментарий удален пользователем
Ответить
Skull_Boy
1779289309
Мышь
Ответить
Главные новости
ВидеоКокорин прокомментировал свой уход из «Ариса»
19:11
Пономарев объяснил, почему Акинфееву следует закончить карьеру
19:01
2
Аршавин назвал двух лучших игроков сезона РПЛ
18:41
1
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
18:26
1
ФотоНазваны судьи матча «Спартак» – «Краснодар» в суперфинале Кубка
18:11
7
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
17:57
2
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
12
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Все новости
Все новости
Экс-игрок «Спартака» осудил «Локомотив» за празднование выигрыша бронзовых медалей
18:53
2
Во Франции не знают об интересе «ПСЖ» к Батракову
18:05
1
«Балтика» поборется за игрока «Спартака»
17:40
1
Аршавин хочет видеть в «Зените» Сафонова и еще 3 российских игроков
17:25
12
Фото«Краснодар» заинтересовался бывшим игроком молодежной сборной Бразилии
17:14
2
Мостовой назвал лучшего футболиста сезона в РПЛ
16:53
2
Губерниев назвал ошибкой назначение нового тренера «Динамо»
16:40
1
Раскрыта зарплата Шварца в «Динамо»
16:03
5
Черчесов высказался о возможном уходе из «Ахмата»
15:40
8
Мостовой отреагировал на назначение Шварца в «Динамо»
15:26
5
Данни поздравил «Зенит» с чемпионством
15:10
1
Гусев рассказал о своих отношениях с Карпиным
15:00
3
Россиянин из «Зенита» может перейти в «Сьон»
14:47
5
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
14:31
2
Дуглас Сантос высказался о России после вызова в сборную Бразилии на ЧМ-2026
14:23
10
Черчесов сказал, какой клуб поддерживал в чемпионской гонке в РПЛ
14:14
9
Агент Тюкавина упрекнул игроков «Динамо»
13:58
Стал известен главный тренер «Крыльев Советов» на следующий сезон
13:39
2
Погребняк определил лучшего игрока сезона РПЛ
13:25
3
Радимов – о выигранном споре: «Надеюсь, у Соболева есть совесть»
12:57
9
Селюк сказал, кто должен тренировать «Динамо»: «Ему сам Путин вручал орден»
12:46
8
Раскрыта позиция Тюкавина по возвращению Шварца в «Динамо»
12:18
1
Бубнов оценил бесплатный уход Бонгонда из «Спартака»
12:12
1
Орлов – о легионере «Зенита»: «Достоин играть в топ-клубах Европы»
11:47
3
Сперцян ответил Луневу, сказавшему, что игроки «Краснодара» не следят за языком
11:30
6
Гусев высказался о трансфере Тюкавина в «Зенит»
11:07
2
Генич объяснил, почему у Лички может не получиться в ЦСКА
10:43
4
Бубнов: «Всей стране непонятно, кого Карпин приглашает в сборную»
10:21
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 