«Локо» пытается разорвать контракт с легионером, но не получается

У «Локомотива» пока не получается избавиться от латераля Кристиана Рамиреса.

«Локомотив» пытается разорвать контракт с Кристианом Рамиресом. Однако сделать это у железнодорожников пока не получается – Рамирес хочет получить всю полагающуюся ему зарплату до конца контракта.

Руководство железнодорожников предложило Рамиресу уйти из клуба по соглашению сторон. Также они готовы обсуждать выплату ему дополнительно зарплаты за пару месяцев, чтобы тот согласился расторгнуть контракт (речь шла о 15-20 миллионах рублей). Однако эквадорец, чей договор действует до 30 июня 2027 года, хочет получить всю положенную ему по контракту сумму (около 90 миллионов рублей – зарплата Рамиреса эквивалентна 1 миллиону евро в год).

Кроме того, он хочет, чтобы железнодорожники полностью выплатили бонусную часть и Тимуру Лепсая, занимавшемуся переходом Рамиреса в «Локомотив» – железнодорожники до сих пор выплатили агенту лишь часть полагающейся ему суммы.

Пока же стороны к общему знаменателю не пришли и «Локомотиву» приходится платить зарплату игроку, на которого в клубе особо не рассчитывают», – написал источник.