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Рамирес прокомментировал будущее в «Локомотиве»

Вчера, 20:39

Крайний защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес не знает, останется ли он в московском клубе.

Сообщалось, что железнодорожники хотят избавиться от 31-летнего легионера.

«Не знаю, что произойдет в будущем, но на данный момент я рад быть в «Локомотиве» и готовиться к старту чемпионата с командой. Посмотрим, что будет дальше.

У меня нет окончательного решения сейчас, все зависит от клуба. Повторюсь, я рад быть здесь, продолжаю готовиться к сезону.

Есть ли интерес из других клубов РПЛ? Все, что я знаю – мой агент работает и всегда готов рассмотреть предложения.

У меня нет никакой информации, я рад тренироваться с «Локомотивом». Все, кто интересуется мной, должны поговорить с агентом, у него вся информация», – сказал Рамирес.

  • Москвичи подписали Рамиреса летом 2025 года – он пришел свободным агентом из «Ференцвароша».
  • За «Локо» Кристиан провел 15 матчей.
  • Больше всего матчей в карьере у Рамиреса за «Краснодар» – 187.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рамирес Кристиан
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