Рамирес прокомментировал будущее в «Локомотиве»

Крайний защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес не знает, останется ли он в московском клубе.
Сообщалось, что железнодорожники хотят избавиться от 31-летнего легионера.
«Не знаю, что произойдет в будущем, но на данный момент я рад быть в «Локомотиве» и готовиться к старту чемпионата с командой. Посмотрим, что будет дальше.
У меня нет окончательного решения сейчас, все зависит от клуба. Повторюсь, я рад быть здесь, продолжаю готовиться к сезону.
Есть ли интерес из других клубов РПЛ? Все, что я знаю – мой агент работает и всегда готов рассмотреть предложения.
У меня нет никакой информации, я рад тренироваться с «Локомотивом». Все, кто интересуется мной, должны поговорить с агентом, у него вся информация», – сказал Рамирес.
- Москвичи подписали Рамиреса летом 2025 года – он пришел свободным агентом из «Ференцвароша».
- За «Локо» Кристиан провел 15 матчей.
- Больше всего матчей в карьере у Рамиреса за «Краснодар» – 187.
Источник: «РБ Спорт»