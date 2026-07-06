Рамирес прокомментировал будущее в «Локомотиве»

Крайний защитник «Локомотива» Кристиан Рамирес не знает, останется ли он в московском клубе.

Сообщалось, что железнодорожники хотят избавиться от 31-летнего легионера.

«Не знаю, что произойдет в будущем, но на данный момент я рад быть в «Локомотиве» и готовиться к старту чемпионата с командой. Посмотрим, что будет дальше.

У меня нет окончательного решения сейчас, все зависит от клуба. Повторюсь, я рад быть здесь, продолжаю готовиться к сезону.

Есть ли интерес из других клубов РПЛ? Все, что я знаю – мой агент работает и всегда готов рассмотреть предложения.

У меня нет никакой информации, я рад тренироваться с «Локомотивом». Все, кто интересуется мной, должны поговорить с агентом, у него вся информация», – сказал Рамирес.