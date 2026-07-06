Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино

«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино

Вчера, 21:41
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что глава ФИФА Джанни Инфантино может лишиться должности из-за скандала с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

  • Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.
  • Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.
  • Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил Инфантино минимум дважды.
  • США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Инфантино никогда не покинет свой пост добровольно, он всеми силами за него цепляется и уже заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах.

Но есть все основания для импичмента. Его действия прямо нарушают уставные принципы ФИФА – Инфантино позволил себе вмешательство политики в спортивные вопросы, послушался Трампа.

УЕФА занял очень жeсткую позицию, но этого мало. Если большое количество федераций поддержит, импичмент возможен», – сказал Колосков.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Колосков успокоил тех, кто расстраивается из-за скорого ухода Дзюбы из футбола 2
«Не сделал ничего полезного для России»: экс-президент РФС – об Инфантино 16
Реакция Колоскова на слова Михайличенко об отказе играть за сборную России 4
Источник: «Чемпионат»
Чемпионат мира Монако США Балогун Фоларин Инфантино Джанни Колосков Вячеслав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1783364150
Пичте гада😡
Ответить
Галина Бронемясова
1783366091
в тарасофку его! в бачок! на всю ночь, и крышку закрыть! там его быстро научат не слушаться трампа, наутро вообще вылезет настоящим гейропейцем! гы-гы!
Ответить
Plyash
1783367746
Инфантино не "послушался Трампа" , Инфантино знатно отлизал у Трампа при всех . Однозначно , за такой проступок его убирать с поста следует обязательно , иначе этот поступок станет прецедентом . Где это видано , чтобы глава корпорации нарушал параграфы в угоду какой-то американской поганки , да ещё на глазах у миллионов людей на таком форуме , как Чемпионат Мира .
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
69
ЧМ-2026. Испания выбила Португалию, забив на 91-й минуте – 1:0!
00:01
1
Хорватия пожаловалась в ФИФА на судейство в матче с Португалией на ЧМ-2026
Вчера, 22:55
2
ВидеоНайден еще один двойник Холанда в России
Вчера, 22:38
6
Ловчев прошелся по ФИФА: «Нам просто плюют в лицо»
Вчера, 22:25
2
ФотоAdidas представил мяч для финала ЧМ-2026
Вчера, 22:11
3
Смородская вынесла вердикт новичку «Краснодара»: «Даже лавку не усилит»
Вчера, 21:56
2
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино
Вчера, 21:41
3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
Вчера, 21:19
7
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»
Вчера, 20:56
9
Все новости
Все новости
Генич раскритиковал игру Ямаля против Португалии
Вчера, 23:42
Орлов отреагировал на отмену дисквалификации Балогуна
Вчера, 23:29
1
«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино
Вчера, 21:41
3
Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»
Вчера, 21:19
7
Губерниев – о том, что Балогун сыграет с Бельгией: «Если европейцы не зассут, с гнетом американских феодалов можно будет справиться»
Вчера, 20:56
9
Хабиб раскрыл, чего ждет от матча Португалия – Испания
Вчера, 20:32
ФИФА вынесла итоговое решение по дисквалификации Балогуна
Вчера, 20:05
26
Ташуев сравнил Роналду и Месси
Вчера, 19:50
Трамп – об удалении Балогуна: «Так делать нельзя, это наш лучший игрок»
Вчера, 19:39
11
Губерниев – о матче Бразилия – Норвегия: «Неймар был тряпкой, а гребцы всегда побеждают»
Вчера, 19:32
5
Инфантино сделал заявление об отмене дисквалификации Балогуна
Вчера, 19:25
16
Трамп – об удалении Балогуна: «Я вообще не знал, что такое красная карточка»
Вчера, 18:44
11
ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна после угроз из США
Вчера, 18:18
12
ВидеоИгрок сборной Англии выбыл до конца ЧМ-2026 – он травмировался, радуясь победе над Мексикой
Вчера, 18:06
7
Мэддисон – о Холанде: «Такой ублюдок может и чемпионат мира выиграть»
Вчера, 17:50
12
Быстров заявил о наличии коррупции в ФИФА: «На эту ситуацию смешно смотреть»
Вчера, 17:39
1
Роналдо назвал виновных в вылете Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 17:32
7
Кейн стал автором уникального достижения в матче Мексика – Англия
Вчера, 17:17
1
В Госдуме не поверили, что Трамп просил ФИФА перенести дисквалификацию Балогуна
Вчера, 16:57
11
Два экс-футболиста РПЛ получили электрокары за голы на ЧМ-2026
Вчера, 16:48
6
Газзаев объяснил вылет Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 16:29
2
В УЕФА хотят сместить Инфантино после скандала с Балогуном
Вчера, 15:58
33
В «Зените» подвели итоги выступления Сантоса и Энрике за сборную Бразилии на ЧМ-2026
Вчера, 15:45
2
Мостовой назвал причину вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026
Вчера, 15:07
10
Три самые титулованные сборные ЧМ не вышли в 1/4 финала
Вчера, 14:54
7
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
Вчера, 14:46
25
Реакция Губерниева на скандальную отмену дисквалификации Балогуна из сборной США
Вчера, 14:39
11
Кейн повторил бомбардирский рекорд сборной Англии на ЧМ
Вчера, 14:28
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+