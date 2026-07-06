«Есть все основания для импичмента»: экс-президент РФС – об Инфантино

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что глава ФИФА Джанни Инфантино может лишиться должности из-за скандала с отменой дисквалификации форварда сборной США Фоларина Балогуна.

Футболист получил красную карточку в матче 1/16 финала ЧМ-2026 и должен был пропускать следующую игру.

Его дисквалификацию внезапно приостановили в воскресенье.

Известно, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп звонил Инфантино минимум дважды.

США встретятся с Бельгией в 1/8 финала во вторник в 3:00 мск.

«Инфантино никогда не покинет свой пост добровольно, он всеми силами за него цепляется и уже заявил, что будет баллотироваться на следующих выборах.

Но есть все основания для импичмента. Его действия прямо нарушают уставные принципы ФИФА – Инфантино позволил себе вмешательство политики в спортивные вопросы, послушался Трампа.

УЕФА занял очень жeсткую позицию, но этого мало. Если большое количество федераций поддержит, импичмент возможен», – сказал Колосков.

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