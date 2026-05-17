Колосков успокоил тех, кто расстраивается из-за скорого ухода Дзюбы из футбола

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о скором окончании карьеры форварда Артема Дзюбы.

«Мир не рухнет после ухода Дзюбы, не надо так драматизировать. Тем более он еще ни о чeм не объявил. К Дзюбе приковано слишком много внимания. Если захочет завершить карьеру – завершит.

Тренерские перспективы Артeма? Пускай учится, а там будет видно. Лидерские качества у него есть, но этого мало для того, чтобы стать хорошим тренером», – сказал Колосков.