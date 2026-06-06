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Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями

Вчера, 22:49

Сборная Португалии на своем поле переиграла Чили в товарищеском матче – 2:1.

Встреча состоялась на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» в Португалии. Главным арбитром выступил Лука Дзуфферли.

Счeт был открыт во втором тайме: на 58-й минуте отличился нападающий хозяев Гонсалу Гедеш. Спустя 17 минут полузащитник португальцев Бруну Фернандеш удвоил преимущество. Чилийцы ответили голом на второй добавленной минуте – форвард Лукас Сепеда сократил отставание, установив окончательный результат 1:2.

Первый тайм завершился удалением с обеих сторон. На 45+2-й минуте форвард Португалии Рафаэль Леау и защитник Чили Иван Роман устроили драку после столкновения у боковой линии. Леау хватал соперника за шею и нанес удар по лицу. Оба игрока получили красные карточки и покинули поле. Криштиану Роналду начал матч в стартовом составе, отыграл первый тайм, но результативными действиями не отметился.

На чемпионате мира – 2026 Португалия выступит в группе K против ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы финишировали первыми, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Чили в южноамериканском отборе заняла последнее, 10-е место и не пробилась в финальную стадию турнира.

Товарищеские матчи. Сборные.
Португалия - Чили - 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Г. Гедеш, 58; 2:0 - Б. Фернандеш, 75.
Удаления: Р. Леау, 45+2 - И. Роман, 45+2.
Календарь турнира

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Португалия. Примейра Чили Португалия
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