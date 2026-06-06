Товарищеский матч. Португалия переиграла Чили (2:1) в матче с дракой и удалениями

Сборная Португалии на своем поле переиграла Чили в товарищеском матче – 2:1.

Встреча состоялась на стадионе «Эштадиу Насьонал ду Жамор» в Португалии. Главным арбитром выступил Лука Дзуфферли.

Счeт был открыт во втором тайме: на 58-й минуте отличился нападающий хозяев Гонсалу Гедеш. Спустя 17 минут полузащитник португальцев Бруну Фернандеш удвоил преимущество. Чилийцы ответили голом на второй добавленной минуте – форвард Лукас Сепеда сократил отставание, установив окончательный результат 1:2.

Первый тайм завершился удалением с обеих сторон. На 45+2-й минуте форвард Португалии Рафаэль Леау и защитник Чили Иван Роман устроили драку после столкновения у боковой линии. Леау хватал соперника за шею и нанес удар по лицу. Оба игрока получили красные карточки и покинули поле. Криштиану Роналду начал матч в стартовом составе, отыграл первый тайм, но результативными действиями не отметился.

На чемпионате мира – 2026 Португалия выступит в группе K против ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. В отборочной группе F португальцы финишировали первыми, опередив Ирландию, Венгрию и Армению.

Чили в южноамериканском отборе заняла последнее, 10-е место и не пробилась в финальную стадию турнира.