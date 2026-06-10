Круговой одним словом отреагировал на окончание сезона

Защитник сборной России Данил Круговой опубликовал пост по случаю окончания сезона.
Сезон для футболиста закончился накануне после товарищеского матча против Тринидада и Тобаго.
«Отпуск!» – написал футболист ЦСКА.
- Россияне победили со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики».
- Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- В минувшем сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
- 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.
Источник: телеграм-канал Данила Кругового