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Круговой одним словом отреагировал на окончание сезона

10 июня, 10:37
7

Защитник сборной России Данил Круговой опубликовал пост по случаю окончания сезона.

Сезон для футболиста закончился накануне после товарищеского матча против Тринидада и Тобаго.

«Отпуск!» – написал футболист ЦСКА.

  • Россияне победили со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде на домашнем стадионе «Балтики».
  • Авторы забитых мячей – Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • В минувшем сезоне РПЛ у Кругового все 30 матчей, шесть забитых голов, семь результативных передач.
  • 28-летний футболист стоит 5 миллионов евро. У него контракт до 2028 года.

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Источник: телеграм-канал Данила Кругового
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ЦСКА Россия Круговой Данил
Комментарии (7)
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...уефан
1781078934
...ещё не прочитав, знал, каким будет это слово)...
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Литейный 4 (returned)
1781080638
Да у тебя и работа как отпуск. Раз в неделю пара часов работа, а остальное тренировки для здоровья с полным пансионом. Гыгыгы
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Skull_Boy
1781081313
Как обычно начали за здравие, а закончили за упокой
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Цугундeр
1781081364
) И ещё 12 кг +..) дальше что? Регби или Камеди Клуб?)
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armenotolik
1781083312
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Иван Петров 1986
1781088179
Сейчас отдыхай, играть зимой в декабре будете.
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zigbert
1781099728
Заждались наверное,особенно сборники.
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