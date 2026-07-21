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  • Пирс Морган жестко прошелся по Месси из-за его поступка в финале ЧМ

Пирс Морган жестко прошелся по Месси из-за его поступка в финале ЧМ

Вчера, 14:23
5

Британский телеведущий Пирс Морган вновь раскритиковал Лионеля Месси за его поступок в финале чемпионата мира-2026 с Испанией.

Капитан Аргентины требовал у судьи удалить Марка Кукурелью, когда тот прикрыл рот рукой во время разговора.

«Один из самых жалких поступков, которые я когда-либо видел от предполагаемого спортсмена. Фальшивый нимб Месси разбился вдребезги на этом чемпионате мира. Он был подлым жуликом – лидером шайки жестоких головорезов», – написал Морган.

  • Испания обыграла Аргентину со счетом 1:0.
  • Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Аргентинцы не смогли защитить титул.

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Источник: твиттер Пирса Моргана
Чемпионат мира Аргентина Испания Месси Лионель
Комментарии (5)
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baggio80
1784634267
🤣🤣🤣
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Strige
1784635714
Месси знаю, его знает весь мир.. А кто такой это Морган? )))
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Romeo 123
1784639324
Как красиво а главное точно написал Морган , вся суть гнома
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TOMSON
1784639789
Все говорят о поступке Месси, но почему не последовало наказания «волосатому» не говорят
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