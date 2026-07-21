Пирс Морган жестко прошелся по Месси из-за его поступка в финале ЧМ

Британский телеведущий Пирс Морган вновь раскритиковал Лионеля Месси за его поступок в финале чемпионата мира-2026 с Испанией.

Капитан Аргентины требовал у судьи удалить Марка Кукурелью, когда тот прикрыл рот рукой во время разговора.

«Один из самых жалких поступков, которые я когда-либо видел от предполагаемого спортсмена. Фальшивый нимб Месси разбился вдребезги на этом чемпионате мира. Он был подлым жуликом – лидером шайки жестоких головорезов», – написал Морган.