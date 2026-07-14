Дешам назвал фаворита в матче Франция – Испания

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему у Испании больше шансов на победу в матче 1/2 финала ЧМ-2026.

«Испания – явные фавориты, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол – они фавориты», – сказал Дешам.

Матч Франция – Испания пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

На этом турнире «трехцветные» выиграли все 6 матчей с общим счетом 16:2. Испанцы одержали 5 побед при 1 ничьей. Их разница мячей – 11:1.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе