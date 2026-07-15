Кейн высказался о недопонимании между Тухелем и Беллингемом

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн оценил обмен высказываниями между главным тренером команды Томасом Тухелем и полузащитником Джудом Беллингемом после игры с Норвегией (2:1).

Тухель после матча 1/4 финала ЧМ-2026 выразил недовольство игрой команды. Беллингем ответил на его слова: «Возможно, он не знает, каково это – играть в таких условиях».

«Что должен был ответить Джуд, когда он только что сыграл такой матч и получил вопрос через пять минут после финального свистка, не зная даже, что именно сказал тренер? Мы только что прошли через битву на поле.

Легко попытаться создать это разделение – видимо, это типично для англичан на таких крупных турнирах. Но на самом деле все с точностью до наоборот. Благодаря нашему единству команда находится там, где находится – не только игроков, но и тренера, и всего персонала.

Тухель не скрывает своих эмоций – и люди это ценят. Его слова никогда не бывают заготовленными. Это и делает его тем, кем он является. Когда все происходит естественно, ты веришь в это, веришь в то, что он говорит, веришь в его подход. Не зря он считается одним из лучших тренеров в мире. Мы это понимаем. За последние два года мы познакомились с ним поближе и понимаем, что его радует», – сказал Кейн.

Сегодня Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Начало матча в 22:00 мск.

23-леттний Беллингем сыграл на ЧМ-2026 в 6 матчах, забил 6 голов, сделал 1 ассист.

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