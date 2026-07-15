Аршавин объяснил, почему Испания победила Францию

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился впечатленииями от матча Франция – Испания (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол – полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи.

Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале я буду болеть за Англию или Аргентину», – сказал Аршавин.

В полуфинале голы у Испании забили Микель Оярсабаль с пенальти на 22-й минуте и Педро Порро на 58-й.

В другой игре 1/2 финала сегодня встретятся Англия и Аргентина.

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