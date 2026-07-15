Шалимов сказал, с кем Испании будет сложнее в финале ЧМ-2026 – с Англией или Аргентиной

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной.

«Аргентина и Англия на этом турнире уже пропускали первыми и вырывали победы. У испанцев такого опыта нет. Испанцам тяжелее будет против англичан. В полуфинале сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 2:1», – сказал Шалимов.

Сегодня Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Начало матча в 22:00 мск.

Испания победила Францию со счетом 2:0 в другом полуфинале.

Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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