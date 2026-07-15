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  • Шалимов сказал, с кем Испании будет сложнее в финале ЧМ-2026 – с Англией или Аргентиной

Шалимов сказал, с кем Испании будет сложнее в финале ЧМ-2026 – с Англией или Аргентиной

Сегодня, 10:48
6

Бывший главный тренер 6 клубов РПЛ Игорь Шалимов сделал прогноз на полуфинал ЧМ-2026 между Англией и Аргентиной.

«Аргентина и Англия на этом турнире уже пропускали первыми и вырывали победы. У испанцев такого опыта нет. Испанцам тяжелее будет против англичан. В полуфинале сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 2:1», – сказал Шалимов.

  • Сегодня Англия сыграет с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026. Начало матча в 22:00 мск.
  • Испания победила Францию со счетом 2:0 в другом полуфинале.
  • Финал пройдет 19 июля в пригороде Нью-Йорка Ист-Рутерфорде.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Аргентина Англия Испания Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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tonbarinskiy
1784103856
Комментарий скрыт модератором
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АК 68
1784104414
Вы уже повесили французам золотые медали, прогнозисты хреновы.🤣
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Цугундeр
1784104941
)) Не Шали, Шаля.) Месси должен быть в финале, иначе зачем это всё организовывалось.?)
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АЛЕКС 58
1784106067
Вы вчера уже ставили прогнозы,не угадали.
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Evgenijgerasimov607@gmail
1784106254
Ещё один эксперт,которого пинают из одной команды в другую через нескольких месяцев тренерства
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Бумбраш
1784106882
Они там походу в запое неделями и каждый алкаш свою пургу несёт
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