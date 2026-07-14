Быстров спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Владимир Быстров считает, что сборная Франции выиграет чемпионат мира в этом году.

«Сборная Франции выглядит самым сильным полуфиналистом. Французы должны обыграть испанцев и выйти в финал ЧМ-2026.

Сборная Франции обыграет Испанию и станет чемпионом мира», – сказал Быстров.

Франция и Испания сыграют сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

В другом полуфинале завтра встретятся Англия и Аргентина.

Финальная игра пройдет в воскресенье, 19 июля.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе