Быстров спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Владимир Быстров считает, что сборная Франции выиграет чемпионат мира в этом году.
«Сборная Франции выглядит самым сильным полуфиналистом. Французы должны обыграть испанцев и выйти в финал ЧМ-2026.
Сборная Франции обыграет Испанию и станет чемпионом мира», – сказал Быстров.
- Франция и Испания сыграют сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В другом полуфинале завтра встретятся Англия и Аргентина.
- Финальная игра пройдет в воскресенье, 19 июля.
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Источник: Metaratings