Александр Овечкин, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз», посетит финал чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.
«Овечкин посетит финал чемпионата мира», – сказал Чистяков.
- Финал турнира пройдeт 19 июля в Нью-Йорке.
- Чемпионат мира впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика, а число участников расширено до 48 сборных.
- Овечкин известен как давний болельщик московского «Динамо» и регулярно посещает крупные футбольные события. Минувший сезон НХЛ стал для 39-летнего форварда 20-м в лиге.
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Источник: «Р-Спорт»