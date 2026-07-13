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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026

Сегодня, 18:47
3

Александр Овечкин, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз», посетит финал чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.

«Овечкин посетит финал чемпионата мира», – сказал Чистяков.

  • Финал турнира пройдeт 19 июля в Нью-Йорке.
  • Чемпионат мира впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика, а число участников расширено до 48 сборных.
  • Овечкин известен как давний болельщик московского «Динамо» и регулярно посещает крупные футбольные события. Минувший сезон НХЛ стал для 39-летнего форварда 20-м в лиге.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: «Р-Спорт»
Чемпионат мира
Комментарии (3)
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...уефан
1783958000
...публика та, что из местных, на Овечкина глазеть будет, а не на поле)...
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Интерес
1783960668
Опять с корешом Дональдом обниматься будет и передаст от него привет другу Владу.Так работает "эффективная народная дипломатия"...
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ПалкоВводецъ007
1783962897
Ови скорее американская, а не российская суперзвезда. Он во ВША живёт лет 25. БольшуЮ вою часть жизни. Гыгыгы.
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