Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026

Александр Овечкин, российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз», посетит финал чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщил представитель хоккеиста Глеб Чистяков.

«Овечкин посетит финал чемпионата мира», – сказал Чистяков.

Финал турнира пройдeт 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика, а число участников расширено до 48 сборных.

Овечкин известен как давний болельщик московского «Динамо» и регулярно посещает крупные футбольные события. Минувший сезон НХЛ стал для 39-летнего форварда 20-м в лиге.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе