Мнение Мостового о 64 командах на ЧМ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на инициативу ФИФА увеличить количество участников чемпионата мира до 64.

«Мне все нравится. И количество нравится, потому что стало намного больше игр, труднее дальше проходить. Поэтому я считаю, что 48 команд на данный момент вообще отлично.

Мне кажется, что сейчас 64 – это много. Это еще 4 группы лишних. Тогда четвертую страну надо задействовать для проведения турнира?

64 – это слишком, по-моему. Тогда на чемпионат мира сможет попасть каждая третья страна мира. В мире около 200 стран и в футбол играют в каждой. Нужно же завоевать (возможность), чтобы попасть. А тут могут попасть вообще все. Не знаю, мне кажется, немножко много», – сказал Мостовой.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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