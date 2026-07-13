Раскрыты четыре клуба, которым интересен Головин

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить клуб этим летом.
«Монако» в летнее трансферное окно может рассмотреть вариант с продажей лидеров команды, в числе которых и россиянин Александр Головин.
Монегаски по итогам прошлого сезона не отобрались в еврокубки, клуб вынужден рассматривать варианты по продаже лидеров, в том числе и Головина. Интерес к Головину обозначили три клуба из чемпионата Саудовской Аравии: «Аль-Иттихад», «Аль-Кадисия» и «Аль-Дириях».
Вопрос трансфера будет зависеть от условий, которые предложат клубы. В России интерес к игроку проявлял «Зенит» – речь идет о контактах в мае», – написал источник.
- Из-за перелома пальца игрок пропускал последний сбор национальной команды России.
- 29-летний полузащитник Александр Головин в минувшем сезоне провел за «Монако» 35 матчей, забил 5 голов, сделал 6 ассистов.
- «Монако» купил Головина у ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»