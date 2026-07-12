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  • Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»

Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»

Сегодня, 19:47

«Барселона» готова продать нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить за игрока около 45 миллионов евро с учетом бонусов.

Испанский клуб не станет препятствовать уходу форварда, однако намерен жестко отстаивать оценку стоимости и не планирует снижать цену.

Ферран ведет продвинутые переговоры с «ПСЖ». Главный тренер парижан Луис Энрике хочет получить универсального форварда для усиления центра нападения и лично заинтересован в игроке, с которым ранее работал в сборной Испании.

Контракт Феррана с «Барселоной» рассчитан еще на один год. Переговоры о продлении соглашения пока не продвинулись. Продажа Торреса также может помочь каталонскому клубу в работе над трансфером аргентинского нападающего Хулиана Альвареса из «Атлетико».

  • 26-летний Торрес провел в минувшем сезоне 49 матчей за «Барселону», забил 21 гол, сделал 3 ассиста.
  • На текущем ЧМ-2026 он сыграл за сборную Испании в 6 встречах и отметился 1 ассистом.

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Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Торрес Ферран
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