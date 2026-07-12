Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»

«Барселона» готова продать нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить за игрока около 45 миллионов евро с учетом бонусов.

Испанский клуб не станет препятствовать уходу форварда, однако намерен жестко отстаивать оценку стоимости и не планирует снижать цену.

Ферран ведет продвинутые переговоры с «ПСЖ». Главный тренер парижан Луис Энрике хочет получить универсального форварда для усиления центра нападения и лично заинтересован в игроке, с которым ранее работал в сборной Испании.

Контракт Феррана с «Барселоной» рассчитан еще на один год. Переговоры о продлении соглашения пока не продвинулись. Продажа Торреса также может помочь каталонскому клубу в работе над трансфером аргентинского нападающего Хулиана Альвареса из «Атлетико».