Стала известна сумма возможного трансфера Феррана из «Барселоны» в «ПСЖ»

«Барселона» готова продать нападающего Феррана Торреса в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить за игрока около 45 миллионов евро с учетом бонусов.
Испанский клуб не станет препятствовать уходу форварда, однако намерен жестко отстаивать оценку стоимости и не планирует снижать цену.
Ферран ведет продвинутые переговоры с «ПСЖ». Главный тренер парижан Луис Энрике хочет получить универсального форварда для усиления центра нападения и лично заинтересован в игроке, с которым ранее работал в сборной Испании.
Контракт Феррана с «Барселоной» рассчитан еще на один год. Переговоры о продлении соглашения пока не продвинулись. Продажа Торреса также может помочь каталонскому клубу в работе над трансфером аргентинского нападающего Хулиана Альвареса из «Атлетико».
- 26-летний Торрес провел в минувшем сезоне 49 матчей за «Барселону», забил 21 гол, сделал 3 ассиста.
- На текущем ЧМ-2026 он сыграл за сборную Испании в 6 встречах и отметился 1 ассистом.