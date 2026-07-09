Ямаль высказался о критике в свой адрес

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал об отношении к критике в свой адрес.

– Критика для вас – это стимул?

– Да. Я воспринимаю ее как позитив. Бывают дни, когда думаешь: «Черт, я не понимаю, почему они так говорят». Но в дни, когда ты играешь хорошо, все должны замолчать.

– Был ли какой-то случай, который особенно вас задел?

– Нет. Когда побеждаешь, то это воспринимается менее болезненно.

– Вы всегда говорили, что предъявляете к себе самые высокие требования. Оправдываете ли вы ожидания, которые возлагали на этот чемпионат мира?

– Думаю, я могу играть лучше. Я очень требователен к себе. Никогда не бываю доволен тем, что сделал. Никогда не говорил: «Хорошо, хватит». Мои цели не достигнуты ни в «Барселоне», ни сейчас в сборной.

– Чего вам не хватает?

– Мне нужно продолжать играть. Я отсутствовал почти два месяца. Это не то же самое, что сыграть семь матчей подряд. Мне нужно продолжать касаться мяча, продолжать играть, продолжать получать игровое время.

18-летний Ямаль забил 1 гол в 5 матчах на ЧМ-2026.

В 1/4 финала турнира Испания сыграет с Бельгией. Матч пройдет 10 июля и начнется в 22:00 мск.

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