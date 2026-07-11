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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!»

Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!»

11 июля, 12:19
11

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

  • Бельгийцы уступили Испании в 1/4 финала ЧМ-2026.
  • Куртуа был заменен из-за травмы.
  • Заменивший его Сенне Ламменс допустил голевую ошибку.

«Куртуа – неудачник и тряпка! После драки кулаками размахался! Истинный слабак! Неужели говно в воротах?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Бельгия Испания Куртуа Тибо Губерниев Дмитрий
Комментарии (11)
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Октавиус
1783761571
Дим, ты чего конченый такой?
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subbotaspartak
1783764320
До чего грязный тип.
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val69
1783765297
Скотина...
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Странник 09
1783765537
Говно находится на Матч ТВ. Больше не знаю
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volgserg@mail.ru
1783767710
Кроме брезгливости других чувств у меня Губерниев не вызывает.
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VVM1964
1783769328
Вспомнилась фраза из фильма "какая отвратительная рожа" - а здесь не рожа, здесь весь такой!!!🤮
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vick-north-west
1783769528
В чём-то Дмитрий прав. Травма несерьёзная, попросил замену, подставил 2-го вратаря, у которого всего-то 3й матч за сборную был, 1й официальный. Раньше иногда надо было ему место в воротах уступать, тогда бы имел право заменяться в решающем матче.
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Play
1783777468
Тошнотворный человек. И это я не про Куртуа.
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IVANRUS777
1783782839
Куртуа что то не прёт. Травмируется в самые решающие моменты. Понятно, что эмоции у человека, после такого, могут бить через край. А такие, как Губерниев, в своём репертуаре. Поставить его перед Куртуа и пусть повторит, что сказал. Сразу язык в одно место засунет.
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