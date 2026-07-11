Губерниев оскорбил футболиста «Реала»: «Неудачник и тряпка!»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев обрушился с критикой на вратаря «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа.

Бельгийцы уступили Испании в 1/4 финала ЧМ-2026.

Куртуа был заменен из-за травмы.

Заменивший его Сенне Ламменс допустил голевую ошибку.

«Куртуа – неудачник и тряпка! После драки кулаками размахался! Истинный слабак! Неужели говно в воротах?» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

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