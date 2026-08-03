Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Сандро Шварца в «Динамо».

Немец в мае вернулся в клуб РПЛ, сменив Ролана Гусева.

Под его руководством бело-голубые сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и потерпели поражение от «Балтики» (1:2).

«Я с самого начала говорил, что, с моей точки зрения, руководство «Динамо» совершило ошибку, пригласив Шварца, но это их выбор. Пока ничего выдающегося нет.

Посмотрим, сколько туров он протянет. Но игра что‑то совсем не клеится. Не уверен, что «Динамо» со Шварцем себя покажет», – сказал Губерниев.