Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении пенальти на 3-й минуте матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2).
- Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый.
«Хочу сказать, что «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Но в случае с конкретно этим моментом «Спартак» не успел привыкнуть к новым правилам. Арбитр посчитал, что в этом эпизоде нужно давать пенальти – окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?» – сказал Губерниев.
- Гол у «Ахмата» на 5-й минуте с пенальти забил Эгаш Касинтура. У «Спартака» отличились Кристофер Ву на 39-й и Эсекьель Барко на 90+1-й.
- Ранее пенальти в ворота красно-белых назначался в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Зенитом».
Источник: «Матч ТВ»