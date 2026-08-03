Губерниев: «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении пенальти на 3-й минуте матча 2-го тура РПЛ «Ахмат» – «Спартак» (1:2).

Вратарь красно-белых Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, и тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот. При этом в момент передачи голкипера мяч катился по полю. Главный судья Антон Фролов назначил 11-метровый.

«Хочу сказать, что «Спартаку» многовато пенальти ставят в начале сезона. Но в случае с конкретно этим моментом «Спартак» не успел привыкнуть к новым правилам. Арбитр посчитал, что в этом эпизоде нужно давать пенальти – окей. Но почему тогда на Литвинове его не дали?» – сказал Губерниев.