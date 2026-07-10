Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата

Жозе Моуринью, главный тренер «Реала», рекомендовал мадридскому клубу подписать полузащитника Марсело Брозовича.

Руководство «сливочных» уже связалось с представителями 33-летнего хорвата, чтобы собрать о нем информацию. По сведениям журналиста Саши Тавольери, опубликованной в соцсетях, Моуринью видит в Брозовиче потенциальное усиление состава. «Реал» может предложить футболисту соглашение сроком на один сезон.