Моуринью хочет подписать в «Реал» 33-летнего хорвата

Жозе Моуринью, главный тренер «Реала», рекомендовал мадридскому клубу подписать полузащитника Марсело Брозовича.
Руководство «сливочных» уже связалось с представителями 33-летнего хорвата, чтобы собрать о нем информацию. По сведениям журналиста Саши Тавольери, опубликованной в соцсетях, Моуринью видит в Брозовиче потенциальное усиление состава. «Реал» может предложить футболисту соглашение сроком на один сезон.
- Брозович пребывает в статусе свободного агента – его контракт с «Аль-Насром» завершился в июле 2026 года, и саудовский клуб отказался от пролонгации сотрудничества.
- Полузащитник выступал за «Аль-Наср» с 2023 года, куда перебрался из миланского «Интера».
- В минувшем сезоне он провел 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счет один гол и пять результативных передач.
Источник: «Бомбардир»