34-летний Куртуа прояснил свое будущее в сборной Бельгии после вылета с ЧМ-2026

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа заявил о приостановке выступлений за сборную Бельгии.

34-летний футболист хочет взять паузу на период проведения Лиги наций.

«Посмотрим. Возможно, я пропущу Лигу наций, поскольку это не самый важный турнир.

Может, я вернусь к отбору Евро-2028. Но итоговое решение остается за федерацией.

Нельзя исключать, что сегодняшний матч [с Испанией в 1/4 финала ЧМ-2026] был для меня последним», – сказал Куртуа.

Голкипер выступает за бельгийскую сборную с ноября 2011 года.

За почти 15 лет он пропустил 90 голов в 115 матчах.

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