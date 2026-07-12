ЧМ-2026. Англия победила Норвегию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря дублю Беллингема

Англия обыграла Норвегию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.
Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами и закончилась победой англичан со счетом 2:1.
Дубль сделал Джуд Беллингем. Победный гол полузащитник «Реала» забил в экстра-тайме.
Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Аргентина – Швейцария.
Чемпионат мира. 1/4 финала
Норвегия - Англия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Шельдеруп, 36; 1:1 - Д. Беллингем, 45+2; 1:2 - Д. Беллингем, 93.
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Источник: «Бомбардир»