ЧМ-2026. Англия победила Норвегию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря дублю Беллингема

Англия обыграла Норвегию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами и закончилась победой англичан со счетом 2:1.

Дубль сделал Джуд Беллингем. Победный гол полузащитник «Реала» забил в экстра-тайме.

Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Аргентина – Швейцария.

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