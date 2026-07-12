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  • ЧМ-2026. Англия победила Норвегию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря дублю Беллингема

ЧМ-2026. Англия победила Норвегию (2:1) и вышла в полуфинал благодаря дублю Беллингема

12 июля, 02:46
5

Англия обыграла Норвегию в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» в Майами и закончилась победой англичан со счетом 2:1.

Дубль сделал Джуд Беллингем. Победный гол полузащитник «Реала» забил в экстра-тайме.

Англия сыграет в полуфинале с победителем пары Аргентина – Швейцария.

Чемпионат мира. 1/4 финала
Норвегия - Англия - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - А. Шельдеруп, 36; 1:1 - Д. Беллингем, 45+2; 1:2 - Д. Беллингем, 93.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Испания. Примера Англия Норвегия Беллингем Джуд
Комментарии (5)
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САНЁК17
1783813756
Наконец-то этих й об нутих барабанщиков дали отпор
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Император 1
1783813822
Ура, поздравляю! Вообще, конечно, гол Норвегии надо было отменять и закончилось бы 0:1, я прям разнервничался.
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рылы
1783813948
нафиг холанд сфолил при угловом? в итоге отменили гол, а так было бы 2:1 и немалые шансы пройти дальше.
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ilya-ilya-google
1783814421
Беллингем и Тюрпен затащили помойку в полуфинал
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evgevg13
1783835604
Что англосаксы, что норманы-жаль обоих нельзя сразу убрать
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