Подробности трансфера Адейеми в «Барселону»

«Барселона» согласовала трансфер вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, сумма сделки составит 22 миллиона евро, еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов – они зависят от победы в титулах и количества проведенных матчей.

Адейеми подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. По информации Романо, 23-летний немецкий футболист хотел перейти только в «Барселону».