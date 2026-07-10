Подробности трансфера Адейеми в «Барселону»

«Барселона» согласовала трансфер вингера дортмундской «Боруссии» Карима Адейеми.
Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, сумма сделки составит 22 миллиона евро, еще 7 миллионов предусмотрены в качестве бонусов – они зависят от победы в титулах и количества проведенных матчей.
Адейеми подпишет с каталонским клубом пятилетний контракт. По информации Романо, 23-летний немецкий футболист хотел перейти только в «Барселону».
- Адейеми выступает за дортмундскую «Боруссию» с лета 2022 года, когда перешел в немецкий клуб из зальцбургского «Ред Булла».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
- В этом сезоне Адейеми провел за «Боруссию Д» 39 матчей, забил 10 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: твиттер Фабрицио Романо