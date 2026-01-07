10 самых быстрых игроков мира

Опубликован рейтинг самых быстрых футболистов мира. За основание взята максимальная скорость, развитая игроком когда-либо во время матча.

1. Мики ван де Вен («Тоттенхэм») – 37,38 км/ч.

2. Гарет Бэйл (закончил карьеру) – 36,9.

3. Килиан Мбаппе («Реал») – 36,7.

4. Адама Траоре («Фулхэм») – 36,6.

5. Михаил Мудрик (приостановил карьеру) – 36,6.

6. Габриэль Верон («Жувентуде») – 36,4.

7. Карим Адейеми («Боруссия» Д) – 36,3.

8. Нуну Тавареш («Лацио») – 36,21.

9. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 36,2.

10. Мусса Диаби («Аль-Иттихад») – 36,1.