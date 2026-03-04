Введите ваш ник на сайте
Суд вынес приговор Магуайру

4 марта, 18:38

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр осужден за участие в драке в 2020 году в Греции.

Его признали виновным в нанесении легкого вреда здоровью.

Английского футболиста приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно. Он собирается подать апелляцию.

  • Магуайр подрался 20 августа 2020 года во время отпуска на греческом острове Миконос.
  • Инцидент произошел в баре. Игрока «МЮ» арестовали вместе с братом и другом.
  • Гарри предъявили обвинения в насильственных действиях, сопротивлении аресту и попытке подкупа (взятки).
  • В связи со скандалом центрбека временно исключали из состава сборной Англии.

Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Магуайр Гарри
