Суд вынес приговор Магуайру

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр осужден за участие в драке в 2020 году в Греции.

Его признали виновным в нанесении легкого вреда здоровью.

Английского футболиста приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно. Он собирается подать апелляцию.