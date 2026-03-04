Суд вынес приговор Магуайру

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр осужден за участие в драке в 2020 году в Греции.
Его признали виновным в нанесении легкого вреда здоровью.
Английского футболиста приговорили к 15 месяцам тюрьмы условно. Он собирается подать апелляцию.
- Магуайр подрался 20 августа 2020 года во время отпуска на греческом острове Миконос.
- Инцидент произошел в баре. Игрока «МЮ» арестовали вместе с братом и другом.
- Гарри предъявили обвинения в насильственных действиях, сопротивлении аресту и попытке подкупа (взятки).
- В связи со скандалом центрбека временно исключали из состава сборной Англии.
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса