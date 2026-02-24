Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «МЮ» оценил победу над «Эвертоном»

Сегодня, 10:27

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Эвертоном» (1:0) в гостевом матче 27-го тура АПЛ выразил удовлетворение игрой и результатом.

– Нам пришлось поработать. Отмечу «Эвертон» – они создали нам трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи – это фантастика. Мы можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.

Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать.

[О голе Шешко]. Хорошее, безжалостное завершение. Кунья и Мбемо отлично все сделали. Очень рад за Бена, изменившего ход игры после выхода на замену.

[О вратаре Сенне Ламменсе]. Он сделал пару отличных сэйвов, выглядел спокойным и собранным в сложной обстановке. Он не терялся на угловых, несколько раз хорошо подгадал момент и чисто сработал. Сегодня он был великолепен», – сказал Кэррик.

  • Единственный гол в матче Беньямин Шешко забил на 71-й минуте.
  • Манкунианцы занимают в АПЛ 4-е место с 48 очками после 27 туров.

Еще по теме:
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4 5
У Каземиро есть 3 варианта продолжения карьеры 3
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется 6
Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Кэррик Майкл
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
10
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
Тренер «МЮ» оценил победу над «Эвертоном»
10:27
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
5
Тудор дал важную гарантию фанатам «Тоттенхэма»
Вчера, 08:36
1
АПЛ. «Арсенал» разгромил в дерби «Тоттенхэм», два игрока оформили по дублю
22 февраля
2
Бывший партнер Варди рассказал о предматчевом ритуале футболиста: «Пил вино, пиво и почти не спал»
22 февраля
2
АПЛ. «Ливерпуль» на 97-й минуте вырвал победу над «Ноттингем Форест»
22 февраля
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
22 февраля
3
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
22 февраля
6
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю О’Райли (2:1), отставание от «Арсенала» – 2 очка
22 февраля
АПЛ. «Челси» упустил победу над аутсайдером (1:1), пропустив на 93-й минуте
21 февраля
В АПЛ новый единоличный лидер по количеству матчей
21 февраля
7
ФотоСака привел на продление контракта с «Арсеналом» собак и жену
21 февраля
14
Леау может переехать в АПЛ за 80 миллионов
21 февраля
У «Челси» появился титульный спонсор
20 февраля
Уолкотт определил, на каком месте «Реал» был бы в АПЛ
20 февраля
1
Гвардиола призвал снизить финансирование футбола
20 февраля
1
Сака после продления контракта с «Арсеналом» вошел в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков АПЛ
20 февраля
Фото«Арсенал» продлил контракт со 130-миллионным футболистом
19 февраля
2
Реакция Артеты на ничью в матче «Арсенала» с худшей командой АПЛ
19 февраля
АПЛ. «Арсенал» потерял очки с «Вулверхэмптоном» из-за автогола на 94-й минуте
19 февраля
1
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» раскрыл детали конфликта тен Хага и Роналду
17 февраля
ФотоКлопп посетил соревнования по биатлону на ОИ-2026
17 февраля
Два клуба пытались вернуть Клоппа в АПЛ
16 февраля
«Манчестер Юнайтед» хочет переманить игрока «Ливерпуля»
16 февраля
Названы условия для увольнения Слота из «Ливерпуля»
16 февраля
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
15 февраля
1
«МЮ» и «Арсенал» узнали цену на Диоманде из «Лейпцига»
15 февраля
Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу
15 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 