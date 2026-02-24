Тренер «МЮ» оценил победу над «Эвертоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик после победы над «Эвертоном» (1:0) в гостевом матче 27-го тура АПЛ выразил удовлетворение игрой и результатом.

– Нам пришлось поработать. Отмечу «Эвертон» – они создали нам трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи – это фантастика. Мы можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.

Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать.

[О голе Шешко]. Хорошее, безжалостное завершение. Кунья и Мбемо отлично все сделали. Очень рад за Бена, изменившего ход игры после выхода на замену.

[О вратаре Сенне Ламменсе]. Он сделал пару отличных сэйвов, выглядел спокойным и собранным в сложной обстановке. Он не терялся на угловых, несколько раз хорошо подгадал момент и чисто сработал. Сегодня он был великолепен», – сказал Кэррик.