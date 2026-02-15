Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу

Сегодня, 22:28

Бывший вингер «Челси» и «Реала» Эден Азар ответил, чем отличаются чемпионаты Англии и Испании.

«В этих лигах разные стили игры. В АПЛ акцент делается на физику, ты бегаешь постоянно. Ла Лига более технична.

В «Реале» можно управлять ходом игры, а в Англии это нереально – вы должны работать на полной скорости в течение 90 минут», – сказал Азар.

  • Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, а за «Реал» – с 2019 по 2023 год.
  • В октябре 2023-го он объявил о завершении карьеры.

Еще по теме:
Азар: «Сейчас я скорее водитель, чем футболист» 1
Азар назвал идеального тренера для «Челси» 2
Азар назвал лучшего тренера в карьере 1
Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Азар Эден
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Руни готов работать помощником тренера только в двух клубах
23:28
ВидеоГлушаков сыграл в «Молчи, пока не услышишь того, кто лучше тебя»
23:00
Балахнин определил лучший зимний трансфер в РПЛ
22:37
1
ВидеоАри оформил дубль за «БроукБойз» и потребовал миллион рублей
22:16
ФотоИзвестна сумма, за которую продана картина Смольникова «Синий квадрат»
20:39
34
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
20:36
1
Стендап-комик назвал самого смешного футболиста в России
20:27
5
ФотоКартина Смольникова в «Зените» продается за 70 тысяч рублей
19:37
8
Ветеран ЦСКА предъявил клубу за продажу игрока
19:25
2
ВидеоГенич упал, пытаясь обыграть вратаря в медийном матче
19:17
10
Все новости
Все новости
«МЮ» и «Арсенал» узнали цену на Диоманде из «Лейпцига»
22:50
Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу
22:28
Ван Дейк высказался об уходе Салаха из «Ливерпуля»
20:36
1
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» поспорят за 95-миллионного вингера
16:08
1
«Ноттингем Форест» назначил 4-го тренера за сезон
15:42
1
Названа сумма, за которую «Милан» может продать Пулишича в клубы АПЛ
11:22
Фото«Тоттенхэм» назначил нового тренера
Вчера, 15:17
1
Гвардиола выступил в защиту мигрантов
Вчера, 13:34
5
«Тоттенхэм» назначит экс-тренера «Ювентуса»
13 февраля
ФотоТренер «МЮ» признан лучшим в АПЛ в январе
13 февраля
2
В шорт-лист «Тоттенхэма» вошли 5 кандидатов в главные тренеры
13 февраля
ФотоВторой бомбардир АПЛ продлил контракт с лондонским клубом
13 февраля
АПЛ. Лидирующий «Арсенал» потерял очки с «Брентфордом» и подпустил к себе «Ман Сити»
13 февраля
4
Экс-тренер «Тоттенхэма» прошелся по клубу: «Они все разрушили»
12 февраля
ФотоСамые высокооплачиваемые футболисты топ-5 лиг Европы
12 февраля
4
Холанд назвал лучшего друга среди футболистов
12 февраля
1
Клуб АПЛ хочет назначить Симеоне
12 февраля
Только 2 команды из топ-5 лиг Европы еще не выпускали игроков старше 30 лет в этом сезоне
12 февраля
ФотоКлуб АПЛ выкупил защитника «Милана» за 19+5 миллионов, часть денег получит «Реал»
12 февраля
1
«Ноттингем Форест» уволил третьего главного тренера за сезон
12 февраля
3
АПЛ. «Ливерпуль» с трудом победил «Сандерленд»
12 февраля
3
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и другие результаты
12 февраля
В 4-й раз в истории АПЛ обе команды вышли без англичан в стартовом составе
11 февраля
6
В АПЛ повторили рекорд по числу матчей
11 февраля
1
Трансфер Мудрика в «Челси» признан худшим в истории АПЛ
11 февраля
3
«Тоттенхэм» рассматривает трех тренеров на замену Франку
11 февраля
2
«Тоттенхэм» уволил главного тренера Франка
11 февраля
2
Руни – о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: «Он действует мне на нервы»
11 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 