Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу

Бывший вингер «Челси» и «Реала» Эден Азар ответил, чем отличаются чемпионаты Англии и Испании.

«В этих лигах разные стили игры. В АПЛ акцент делается на физику, ты бегаешь постоянно. Ла Лига более технична.

В «Реале» можно управлять ходом игры, а в Англии это нереально – вы должны работать на полной скорости в течение 90 минут», – сказал Азар.