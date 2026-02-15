Азар сравнил АПЛ и Ла Лигу

Бывший вингер «Челси» и «Реала» Эден Азар ответил, чем отличаются чемпионаты Англии и Испании.
«В этих лигах разные стили игры. В АПЛ акцент делается на физику, ты бегаешь постоянно. Ла Лига более технична.
В «Реале» можно управлять ходом игры, а в Англии это нереально – вы должны работать на полной скорости в течение 90 минут», – сказал Азар.
- Бельгиец выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год, а за «Реал» – с 2019 по 2023 год.
- В октябре 2023-го он объявил о завершении карьеры.
Источник: The Guardian