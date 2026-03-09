Холанд начал работать над изменением имиджа: «Растет медленно-медленно»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сообщил, что отращивает бороду.
«Борода растет медленно-медленно», – написал норвежский бомбардир в соцсетях, сопроводив свой пост эмодзи с бородатой блондинкой.
- Холанду в июле исполнится 26 лет.
- Он выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года.
- Статистика форварда: 185 матчей, 153 гола, 28 ассистов.
- В этом сезоне в его активе 29+7 в 39 играх.
- Контракт игрока с клубом АПЛ рассчитан до лета 2034 года.
- Его рыночная стоимость – 200 миллионов евро.
Источник: твиттер Эрлинга Холанда