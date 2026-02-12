Самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 лиг Европы

Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков с самыми большими зарплатами в топ-5 европейских лигах.
Самыми высокооплачиваемыми футболистами стали Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.
Форвард «Манчестер Сити» опередил нападающего «Реала» всего на 300 тысяч евро в год.
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 31,6 млн евро;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 31,3 млн евро;
- Гарри Кейн («Бавария») – 25 млн евро;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 25 млн евро;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 24,1 млн евро;
- Давид Алаба («Реал») – 22,5 млн евро;
- Душан Влахович («Ювентус») – 22,2 млн евро;
- Каземиро («Манчестер Юнайтед») – 21,1 млн евро;
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 21,1 млн евро;
- Мануэль Нойер («Бавария») – 21 млн евро.
Полная версия рейтинга выглядит так:
Источник: Transfermarkt