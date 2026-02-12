Самые высокооплачиваемые футболисты топ-5 лиг Европы

Transfermarkt опубликовал рейтинг игроков с самыми большими зарплатами в топ-5 европейских лигах.

Самыми высокооплачиваемыми футболистами стали Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Форвард «Манчестер Сити» опередил нападающего «Реала» всего на 300 тысяч евро в год.

Полная версия рейтинга выглядит так: