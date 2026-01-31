В «Пари НН» прокомментировали новость о срыве трансфера «русского Холанда»

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский дал понять, что трансфер нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова в Нижний Новгород еще может состояться.

«Сегодня пошли новости, что Александр Кокшаров возвращается в расположение «Краснодара».

«Пари НН» находится в контакте и с клубом, и с самим игроком на предмет возможного сотрудничества на устраивающих все стороны условия.

Диалог продолжается», – написал Лисовский.