В «Пари НН» прокомментировали новость о срыве трансфера «русского Холанда»

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский дал понять, что трансфер нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова в Нижний Новгород еще может состояться.
«Сегодня пошли новости, что Александр Кокшаров возвращается в расположение «Краснодара».
«Пари НН» находится в контакте и с клубом, и с самим игроком на предмет возможного сотрудничества на устраивающих все стороны условия.
Диалог продолжается», – написал Лисовский.
- 21-летний Кокшаров пока не играл в сезоне-2025/26. Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
- В сезоне-2024/25 Александр был в «Пари НН» в аренде.
- Кокшарова называют «русским Эрлингом Холандом».
Источник: телеграм-канал Артема Лисовского