  • Новости
  • Новости
  • В «Пари НН» прокомментировали новость о срыве трансфера «русского Холанда»

В «Пари НН» прокомментировали новость о срыве трансфера «русского Холанда»

31 января, 19:05

Пресс-атташе «Пари НН» Артем Лисовский дал понять, что трансфер нападающего «Краснодара» Александра Кокшарова в Нижний Новгород еще может состояться.

«Сегодня пошли новости, что Александр Кокшаров возвращается в расположение «Краснодара».

«Пари НН» находится в контакте и с клубом, и с самим игроком на предмет возможного сотрудничества на устраивающих все стороны условия.

Диалог продолжается», – написал Лисовский.

  • 21-летний Кокшаров пока не играл в сезоне-2025/26. Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
  • В сезоне-2024/25 Александр был в «Пари НН» в аренде.
  • Кокшарова называют «русским Эрлингом Холандом».

Еще по теме:
Трансфер «русского Холанда» в «Пари НН» сорвался 5
«Русский Холанд» проходит медосмотр с «Пари НН» 6
«Краснодар» договорился о двух сделках с «Пари НН» 5
Источник: телеграм-канал Артема Лисовского
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Манчестер Сити Холанд Эрлинг Кокшаров Александр
