Трансфер «русского Холанда» в «Пари НН» сорвался

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров не перейдет в «Пари НН».

Об этом сообщил отец игрока Эдуард.

«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в «Пари НН» не состоится.

Сейчас у Александра действующий контракт с «Краснодаром». Он возвращается в расположение «Краснодара». Саша сейчас находится на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему», – сказал Кокшаров.