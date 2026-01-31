Трансфер «русского Холанда» в «Пари НН» сорвался

Нападающий «Краснодара» Александр Кокшаров не перейдет в «Пари НН».
Об этом сообщил отец игрока Эдуард.
«Скорее всего, возникли проблемы по условиям. Видимо, клубы не смогли договориться и трансфер в «Пари НН» не состоится.
Сейчас у Александра действующий контракт с «Краснодаром». Он возвращается в расположение «Краснодара». Саша сейчас находится на финальной стадии восстановления, а дальше будем решать по его будущему», – сказал Кокшаров.
- 21-летний Кокшаров пока не играл в сезоне-2025/26. Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.
- В сезоне-2024/25 Александр был в «Пари НН» в аренде.
- Кокшарова называют «русским Эрлингом Холандом».
Источник: «Спорт-Экспресс»