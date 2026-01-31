Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  «Вместе добьемся новых побед, которыми будет гордиться вся Россия»: «Зенит» поздравил Миллера с днем рождения

«Вместе добьемся новых побед, которыми будет гордиться вся Россия»: «Зенит» поздравил Миллера с днем рождения

Вчера, 10:44
4

«Зенит» поздравил главу «Газпрома» Алексея Миллера с днем рождения.

«Зенит» поздравляет Алексея Миллера с днем рождения.

31 января председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру исполняется 64 года.

Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку, которую Вы на протяжении многих лет оказываете «Зениту», и желаем здоровья, счастья и успехов! Вместе мы непременно сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия.

С днем рождения!» – написал клуб.

  • «Газпром» курирует «Зенит» более 20 лет.
  • Миллер с детства болеет за петербургский клуб.
  • Сейчас «Зенит» отстает от 1-го места РПЛ на 1 очко.

Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чугунный скороход
1769848525
"Вместе будем пилить народные деньги..."
Ответить
Good_win_ФКСМ
1769854523
забыли уточнить: добьются побед в ФНЛ и первенстве ЛО
Ответить
FWSPM
1769859239
64 года...недолго осталось этому проекту ))
Ответить
Kosi4ek
1769867968
Ну гордиться будет весь Петербург согласен, а для всей России Зенит ЗПРФ.
Ответить
