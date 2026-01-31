«Вместе добьемся новых побед, которыми будет гордиться вся Россия»: «Зенит» поздравил Миллера с днем рождения

«Зенит» поздравил главу «Газпрома» Алексея Миллера с днем рождения.

«Зенит» поздравляет Алексея Миллера с днем рождения.

31 января председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Борисовичу Миллеру исполняется 64 года.

Уважаемый Алексей Борисович, мы благодарим Вас за неоценимую поддержку, которую Вы на протяжении многих лет оказываете «Зениту», и желаем здоровья, счастья и успехов! Вместе мы непременно сможем добиться новых побед, которыми будут гордиться весь Петербург и вся Россия.

С днем рождения!» – написал клуб.