Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Локомотив» сделал несколько действительно очень… Как бы вне своих регламентных возможностей… Несколько попыток Диму сохранить.

Но есть ощущение и есть понимание, что Баринов просто пожал руки с ЦСКА. И уже заднюю включать было не по-пацански», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».