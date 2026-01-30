Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»

Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»

Сегодня, 18:29
1

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«Локомотив» сделал несколько действительно очень… Как бы вне своих регламентных возможностей… Несколько попыток Диму сохранить.

Но есть ощущение и есть понимание, что Баринов просто пожал руки с ЦСКА. И уже заднюю включать было не по-пацански», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
  • Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
  • В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Генич Константин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1769789521
Уголовники с "Матч ТВ" , с аналогичной терминологией.
Ответить
