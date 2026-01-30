Генич – о трансфере Баринова в ЦСКА: «Было бы не по-пацански давать заднюю»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
«Локомотив» сделал несколько действительно очень… Как бы вне своих регламентных возможностей… Несколько попыток Диму сохранить.
Но есть ощущение и есть понимание, что Баринов просто пожал руки с ЦСКА. И уже заднюю включать было не по-пацански», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- 29-летний Баринов перешел в ЦСКА из «Локомотива» 13 января. Сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
- Хавбек выступал за красно-зеленых всю взрослую карьеру.
- В этом сезоне Баринов провел за «Локомотив» 24 матча, забил 3 гола, сделал 7 ассистов.
Источник: «Чемпионат»