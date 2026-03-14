Семак прокомментировал уверенную победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.
– В чем залог победы над «Спартаком»?
– Первый тайм играли плохо. Из‑за психологического давления из‑за результата. «Краснодар» не потерял очки в своем матче, хотя мог в концовке. Психология сказывалась на нас.
Второй тайм провели значительно лучше, моменты были. Сыграли лучше и в обороне, и в атаке.
– Две замены в перерыве.
– Нужна была скорость. Надо было четче реализовывать свои моменты.
- У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
- «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
- В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
- «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
- Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».
Источник: «Матч ТВ»