  • Семак прокомментировал уверенную победу «Зенита» над «Спартаком»

14 марта, 18:32
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

– В чем залог победы над «Спартаком»?

– Первый тайм играли плохо. Из‑за психологического давления из‑за результата. «Краснодар» не потерял очки в своем матче, хотя мог в концовке. Психология сказывалась на нас.

Второй тайм провели значительно лучше, моменты были. Сыграли лучше и в обороне, и в атаке.

– Две замены в перерыве.

– Нужна была скорость. Надо было четче реализовывать свои моменты.

  • У «Зенита» отличились нападающие Джон Дуран и Александр Соболев.
  • «Зенит» сократил отставание от лидирующего «Краснодара» до одного очка. «Спартак» остается на шестой строчке, отставая от лидирующей тройки на шесть очков.
  • В первом круге команды сыграли 2:2 на «Лукойл Арене».
  • «Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге в рамках чемпионата России с 2012 года, когда команду тренировал Валерий Карпин.
  • Впереди у обеих команд кубковые матчи. «Зенит» примет в Пути регионов «Динамо Мх», а «Спартак» проведет ответную встречу Пути РПЛ против «Динамо».

Еще по теме:
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита» 6
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом» 38
Шнякин оценил поведение Соболева после гола в ворота «Спартака»: «Что было у него в голове?» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Семак Сергей
Комментарии (23)
ySS
1773504997
Конечно, второй увереннее провели, Соляри подарил пенальку)
Garrincha58
1773505183
Психолога уволил один умник теперь вам хренова-то без неё. И кто написал чушь про уверенную победу Зенита они уже третью игру играют из рук вон плохо.Господин Семак как так играет команда, если у вас такие дорогие игроки и такими же зарплатами может пора бы уже сказать, что не тянешь ты
k611
1773505274
Уверенную сильно сказано...
FCSpartakM
1773508130
в первом тайме играли плохо, а потом на придумали пенальти. А втором тайме нам повезло, что Сашка за 2 ЖК не ушел плавать, а потом соперника посадили на фолы, что он сфолил 20+ раз, а мы 6
Спатрач -100%
1773509987
Ты чё несёш увалень хренов.Где выиграли уверенно??????? Целуйте идите карася во все плавники позорники.
nik55
1773510061
уверенно только карась гнилой заработал
Play
1773510593
Единственная уверенность, которая есть у Зенита, это не победы, а завоевание рекорда по количеству пенальти за сезон.
Anton1969
1773511268
Давно надо было карасю плавники подрезать!!! И РФС гнилое, тухлое гнездо!!!
boris63
1773627976
О какой уверенной победе говорит Семак, интересно было бы услышать, с двумя удалениями, которые Карась соссал дать.
ZENIT-59
1773648039
Какая тут уверенная победа Зенита? 2 пенальти ни одного мяча с игры А сама-то игра какая:комбинаций практически мы не увидели только индивидуальное мастерство игроков да ошибки защиты соперника-для команды мечтающей о титуле -ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СЛАБО!Как болельщик Зенита с большим стажем скажу что так играть при своих зрителях и полном стадионе -не к лицу такой команде!
Главные новости
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
14
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
4
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
1
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
3
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
3
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
5
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
44
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
