Семак прокомментировал уверенную победу «Зенита» над «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Спартаком» (2:0) в 21-м туре РПЛ.

– В чем залог победы над «Спартаком»?

– Первый тайм играли плохо. Из‑за психологического давления из‑за результата. «Краснодар» не потерял очки в своем матче, хотя мог в концовке. Психология сказывалась на нас.

Второй тайм провели значительно лучше, моменты были. Сыграли лучше и в обороне, и в атаке.

– Две замены в перерыве.

– Нужна была скорость. Надо было четче реализовывать свои моменты.