Еще один европейский клуб включился в гонку за зенитовца Энрике

Увеличивается количество европейских вариантов у нападающего «Зенита» Луиса Энрике.
«Луиса Энрике готовы продавать. Об оффере от «Наполи» сообщал Анар Ибрагимов (хотя бразилец в Серии А – история сомнительная) + возможен «Лион», – написал источник.
- В январе 2025 года «Зенит» приобрел Энрике за 33 млн евро.
- С тех пор нападающий забил 7 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с клубом действует до конца 2028 года. В нем есть опция продления еще на год.
- Рыночная стоимость игрока – 24 миллиона евро.
- Энрике вызывается в сборную Бразилии. Футболист – претендент на поездку на чемпионат мира-2026.
