  • Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом

Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом

Сегодня, 09:27
5

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру зенитовца Луиса Энрике.

«Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. По крайней мере, их влияние на результат было гораздо весомее. Энрике – топ-игрок по меркам РПЛ, но во многих матчах он оставался в тени. Может, где-то не до конца выкладывался. А индивидуального мастерства там много.

Если бы он играл на 100 процентов своих возможностей весь сезон, «Зенит» бы уже досрочно выиграл РПЛ», – сказал Мостовой.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета идут «Пари НН» и «Сочи».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Энрике Луис Мостовой Александр
TomskFan
1778395176
аа дельфин? а ежели бы он играть сразу начал, а не просто ныр ныр делать, хухухуху, но зениту не надо это.
Литейный 4 (returned)
1778395245
Если бы не судьи, которые постоянно топят Зенит давно бы уже стали чемпионами, как и в прошлом сезоне. Гыгыгы
somn
1778399832
Второй год подряд у Зенита один обидно проигранный матч. В этом сезоне - Оренбург. Два не забитых пенальти, Карл. Два!!! Отличились Мантуан и лучший пенальтист Мостовой. Вот они-то и есть главные виновники...
Garrincha58
1778403868
Всю вину теперь валить на Энрике? Всегда и везде за результат отвечает гл.тренер. Каждый отдельный футболист может сыграть где то сильней, а где то чуть хуже. Только тренер определяет состав и командную игру тактику. Значит именно Семак где то не доработал не настроил игроков. В Зените уже давно нет взаимопонимания игроков и тренера. Пусть босс Зенита теперь пожимает плодые, если ли так доверяет гл. тренеру
Cleaner
1778405022
ДОСРОЧНЫМ? Мостовой, что у тебя в голове, опилки? Купленные судьи тянут Зенит к чемпионству ЗА УШИ. И вытянуть не могут. Какое там досрочное!!!...(((
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
