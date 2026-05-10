Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру зенитовца Луиса Энрике.
«Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. По крайней мере, их влияние на результат было гораздо весомее. Энрике – топ-игрок по меркам РПЛ, но во многих матчах он оставался в тени. Может, где-то не до конца выкладывался. А индивидуального мастерства там много.
Если бы он играл на 100 процентов своих возможностей весь сезон, «Зенит» бы уже досрочно выиграл РПЛ», – сказал Мостовой.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета идут «Пари НН» и «Сочи».
Источник: «Советский спорт»