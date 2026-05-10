Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил игру зенитовца Луиса Энрике.

«Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. По крайней мере, их влияние на результат было гораздо весомее. Энрике – топ-игрок по меркам РПЛ, но во многих матчах он оставался в тени. Может, где-то не до конца выкладывался. А индивидуального мастерства там много.

Если бы он играл на 100 процентов своих возможностей весь сезон, «Зенит» бы уже досрочно выиграл РПЛ», – сказал Мостовой.