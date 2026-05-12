«ПСЖ» и «Арсенал» поспорят за игрока сборной России

Инсайдер Экрем Конур сообщил об интересе четырех клубов к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

По его информации, на 20-летнего футболиста сборной России претендуют «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго» и «Палмейрас».

Ранее стало известно, что парижский клуб также хочет купить у «Локомотива» Алексея Батракова.

«ПСЖ» и «Арсенал» – финалисты Лиги чемпионов-2025/26.