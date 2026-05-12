«ПСЖ» и «Арсенал» поспорят за игрока сборной России

12 мая, 18:11
11

Инсайдер Экрем Конур сообщил об интересе четырех клубов к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.

По его информации, на 20-летнего футболиста сборной России претендуют «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго» и «Палмейрас».

Ранее стало известно, что парижский клуб также хочет купить у «Локомотива» Алексея Батракова.

«ПСЖ» и «Арсенал» – финалисты Лиги чемпионов-2025/26.

  • Кисляк – воспитанник ЦСКА.
  • В этом сезоне в его активе 8+8 в 41 матче.
  • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Источник: твиттер Экрема Конура
Россия. Премьер-лига ЦСКА ПСЖ Арсенал Фламенго Палмейрас Кисляк Матвей
Комментарии (11)
Skull_Boy
1778600382
Уже каждый 2й дЭбил знает, что Англия, как и Германия, ЗАКРЫТА и реальный интерес был только от Фенера, где лично Моур смотрел его матчи
Ответить
Алим Терек
1778600611
Экрем Конур гонит пургу
Ответить
Lilipyt
1778601384
В Арсенал он может уйти только траншем, но и сейчас это звучит маловероятно
Ответить
Император Бомжей
1778601891
А че, в Бразилии год отыграть, потом в Англию, вариант не плохой!
Ответить
k611
1778604011
За всю историю чемпионата России в бразильской лиги поиграл только один россиянин. Так что про интерес бразильских клубов информация сомнительная, впрочем как и про ПСЖ с Арсеналом...
Ответить
Вомбат
1778606122
У ПСЖ хватит денег только на Кисляка. Батракова они уже не потянут, потому что всю нефть к началу следующего сезона продать нереально. Разве что шейх Мансур кредит возьмет у Альфа-банка.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778607998
Батраков весной ноль,Кисляк так себе.Может конечно в сильных командах раскроются...Хотя сомневаюсь,чтобы там заиграть нужен дриблинг хороший,удар,а у них этого нет.
Ответить
