«ПСЖ» и «Арсенал» поспорят за игрока сборной России

Инсайдер Экрем Конур сообщил об интересе четырех клубов к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку.
По его информации, на 20-летнего футболиста сборной России претендуют «ПСЖ», «Арсенал», «Фламенго» и «Палмейрас».
Ранее стало известно, что парижский клуб также хочет купить у «Локомотива» Алексея Батракова.
«ПСЖ» и «Арсенал» – финалисты Лиги чемпионов-2025/26.
- Кисляк – воспитанник ЦСКА.
- В этом сезоне в его активе 8+8 в 41 матче.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
Источник: твиттер Экрема Конура