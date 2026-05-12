Дзюба может подраться с рэпером Гуди: «Работаем над этим»

Президент медиафутбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о возможном бое с участием Артема Дзюбы.
- Потенциальный соперник – рэпер Дмитрий Гусаков, более известный как Гуди.
- Ранее Гуди нокаутировал экс-защитника сборной России Федора Кудряшова.
- «Если заплатят хорошие деньги, я Гуди вынесу в первом раунде», – говорил Дзюба неделю назад.
«Сейчас из прикольных людей реальную конкуренцию Гуди мог бы составить Артем Дзюба. Мы сейчас работаем над этим», – заявил Гаджиев.
- У 37-летнего Дзюбы в конце июня истекает контракт с «Акроном».
- Претендентом на него называют московскую «Родину».
- В этом сезоне нападающий «Акрона» забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 26 матчах.
- Сейчас он восстанавливается после мышечной травмы задней поверхности бедра.
Источник: «Бомбардир»