Дзюба может подраться с рэпером Гуди: «Работаем над этим»

Президент медиафутбольного клуба Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о возможном бое с участием Артема Дзюбы.

Потенциальный соперник – рэпер Дмитрий Гусаков, более известный как Гуди.

Ранее Гуди нокаутировал экс-защитника сборной России Федора Кудряшова.

«Если заплатят хорошие деньги, я Гуди вынесу в первом раунде», – говорил Дзюба неделю назад.

«Сейчас из прикольных людей реальную конкуренцию Гуди мог бы составить Артем Дзюба. Мы сейчас работаем над этим», – заявил Гаджиев.