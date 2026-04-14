Рэпер Гуди отправил в нокаут экс-защитника сборной России Кудряшова

Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов дебютировал на кикбоксерском турнире Fight Nights.

39-летний экс-футболист провел первый бой против рэпера Дмитрия Гусакова, более известного как Гуди.

Музыкант отправил Кудряшова в нокаут во втором раунде благодаря точному хай-кику.

Экс-защитнику сборной России потребовалась медицинская помощь, в том числе использование кислородной маски.

Это был главный поединок турнира «Все против медиафутбола».

Кудряшов закончил профессиональную карьеру зимой 2024 года. Сейчас он выступает в Медиалиге за 2DROTS.